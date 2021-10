«Ce n’est pas une revanche» déclare Christophe Galtier, l’entraîneur de Nice, avant d'affronter Marseille

Après sa victoire renversante dans les dernières minutes (3-2) contre Lyon dimanche en championnat, Nice (3e) rejoue mercredi soir (21h) à Troyes et à huis-clos son match en retard contre Marseille (4e). Une rencontre arrêtée en août dernier après l’envahissement de terrain et une bagarre générale à l'Allianz Riviera. En cas de victoire, mercredi soir, l’OGCN pourrait devenir le nouveau dauphin du PSG. Mais le coach Christophe Galtier veut garder la tête froide.

S’agit-il du match le plus important de la saison ?

Non, mais ça serait mentir de dire qu’il s’agit d’un match comme les autres. Il y a l’historique. C’est un match important par rapport à la situation des deux équipes au classement. Un match contre l’OM, c’est toujours particulier. Nous devons être à notre meilleur niveau pour rivaliser.

A quel type de rencontre vous attendez-vous sur terrain neutre à huis-clos?

Il y a l’enchaînement des matchs, mais cet enchaînement est surtout pour l’Olympique de Marseille qui a eu un match européen la semaine dernière et maintenant cette rencontre en plus. On remercie le club et la ville de Troyes de nous recevoir. Ils n’étaient pas nombreux à le vouloir. On va jouer sur un bon terrain. C’est un déplacement en plus pour les deux équipes, ça engendre de la fatigue mais aussi des frais. Il en a été décidé ainsi et il faut se plier à cette décision. L’environnement sera celui qu'on a connu la saison précédente avec un stade vide mais de l’adversité sur le terrain, face à une équipe très joueuse qui met du rythme et de l’intensité.

«On y va pour gagner»

Y-a-t-il un parfum de revanche ?

Ce n'est pas une revanche. Il ne s'était rien passé entre les joueurs. Mais oui, le 22 août, on avait plus de chances de l'emporter que Marseille. Nous avons été sanctionnés, on regarde vers l'avant. On y va pour gagner, pas pour prendre une revanche. Ces points sont importants. Si nous arrivons à les remporter nous serons dans une position très agréable et très confortable.

Avez-vous l’impression de les jouer au bon moment après le scénario favorable de Lyon dimanche ?

C’est évident que de l’emporter dans ces conditions-là c’est prouver qu’un match n’est jamais fini. Mais nous avons été malmenés et cela doit nous servir de leçon. Nous devons être plus performant.

Comment avez-vous analysé l’entrée en jeu de Youcef Atal ?

Evidemment elle a été très bénéfique, comme les autres changements. Les entrants doivent être une valeur ajoutée et non pas une participation de plus à des stats. J’ai revu le Youcef que la Ligue 1 connaissait et depuis le début de saison nous l’avions rarement vu s’exprimer de cette manière-là. C’était peut-être un petit blocage ou de l’inquiétude par rapport aux blessures qu’il a pu avoir. Je pense que cette entrée va lui faire du bien sur le plan mental.

Un point sur l’effectif ?

Andy Delort ne sera pas là (non qualifié), Robson Bambu se soigne, Calvin Stengs (blessé à la cuisse) sera lui aussi forfait. Justin Kluivert suit son programme de réathlétisation.

Si vous gagnez, vous êtes deuxième du championnat. Aviez-vous envisagé d’en être là après onze journées ?

Non, la direction ne m’avait pas fixé d’objectifs. J’espère qu’ils sont contents de la situation sportive. Je vois beaucoup, beaucoup d’axes d’amélioration.