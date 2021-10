Nice-OM, match à rejouer : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’OGC Nice et l’OM s’affrontent ce mercredi 27 octobre dans un match à rejouer comptant pour la 3e journée de Ligue 1. Voici le programme TV.

Qui va en profiter ? Interrompu à la 75e minute après l’envahissement du terrain et les échauffourées entre joueurs, membres du staff des deux équipes et supporters le 22 août dernier, le choc Nice-OM, comptant pour la 3e journée de Ligue 1 va se rejouer ce mercredi à huis-clos au stade de l'Aube à Troyes.

Alors qu’au moment de l’arrêt de la partie, les Niçois menaient au score grâce à un but de Kasper Dolberg, tout est donc à refaire et les deux formations auront l’opportunité de décrocher trois précieux points. Avant ce match, les Aiglons sont troisièmes avec 19 points, soit deux de moins que Lens et neuf par rapport à Paris. Marseille pointe juste derrière, à la quatrième place avec 18 points. Le vainqueur se retrouverait donc dauphin des Parisiens.

Les hommes de Christophe Galtier se présenteront en forme après avoir renversé l’OL (3-2) dimanche, alors que ceux de Jorge Sampaoli ont accroché le PSG (0-0) quelques jours après avoir décroché un point en Ligue Europa sur la pelouse de la Lazio Rome (0-0). Reste à voir si les Olympiens parviendront à enchaîner physiquement les matchs.

Sur le plan disciplinaire, les Niçois, qui avaient été jugés responsables des projectiles lancés, avaient également écopé de deux points de pénalité, dont un avec sursis. Dimitri Payet s’était vu infliger un match de suspension avec sursis, Alvaro Gonzalez avait été sanctionné de deux matchs ferme et le préparateur physique olympien Pablo Fernandez avait été suspendu de toutes fonctions officielles jusqu’au 30 juin prochain.

Programme TV

Nice-OM

Match à rejouer

Mercredi 27 octobre

21h sur Amazon Prime