Nice-OM : Pourquoi Andy Delort, Amine Harit et Pol Lirola ne peuvent-ils pas participer à la rencontre ?

Deux mois après les incidents qui avaient provoqué l’interruption de la rencontre, Nice et l’OM se retrouvent, ce mercredi, à Troyes pour rejouer ce match comptant pour la 3e journée de Ligue 1. Mais les deux clubs ne pourront pas compter sur l’ensemble de leurs joueurs.

Christophe Galtier sera privé de quatre éléments. Outre les absences sur blessure de Calvin Stengs, Justin Kluivert ou encore Robson Bambu, l’entraîneur des Aiglons devra également se passer des services d'Andy Delort. L’attaquant algérien a rejoint le club azuréen dans les derniers instants du mercato cet été et n’est donc pas qualifié pour ce match qui devait initialement se jouer le 22 août. L’absence de l’ancien montpelliérain est un coup dur pour la formation niçoise avec laquelle il a déjà inscrit cinq buts dont le dernier, dimanche, lors de la victoire contre Lyon (3-2).

L’OM est confronté à la même problématique avec Amine Harit et Pol Lirola. Egalement recrutés en fin de mercato par le club olympien, le milieu de terrain marocain et le défenseur espagnol ne sont pas non plus qualifiés pour ce rendez-vous. Et Jorge Sampaoli devra aussi composer sans Leonardo Belardi. Le défenseur argentin est lui suspendu.

Ce match est important pour Nice (3e avec 19 points) comme pour Marseille (4e avec 18 points), qui peuvent passer devant Lens (2e place avec 21 points) et s’emparer de la 2e place au classement derrière le PSG en cas de succès.