Point de retrait, virages fermés… quelles sanctions pour l'OM après le Classique ?

Sous pression. Suite au comportement de certains de ses supporters dimanche contre le PSG, l’OM pourrait être sanctionné prochainement par la LFP.

Alors que sur le terrain, les joueurs de Jorge Sampaoli ont rendu une belle copie, leurs supporters ont joué avec le feu. Entre l'usage intense de fumigènes, les jets d’objets sur les joueurs du PSG lors des corners, l’intrusion d’un spectateur sur la pelouse interrompant une action de Lionel Messi à la 73e minute et certaines banderoles hostiles à la Ligue, le bilan pourrait être lourd pour le club phocéen.

Pour rappel, le club phocéen avait été sanctionné d'un point de retrait avec sursis pendant un an après le match à Angers le 22 septembre dernier où des débordements avaient éclaté. Ce point pourrait donc être retiré après les problèmes rencontrés dimanche au stade Vélodrome.

Mais selon certaines informations, le retrait de ce point n'est pas encore acté. La LFP pourrait plutôt décider de sanctionner avec amendes et fermeture des virages pour quelques matchs.

Le fait que les principaux acteurs du clubs, comme Dimitri Payet, aient fortement critiqués les agissements de certains supporters, aide aussi l'OM qui montre son envie de collaborer avec les instances.

«Merci au public qui a mis le feu et a été exemplaire, mais j'ai aussi vu des bouteilles, des chargeurs, des briquets, j'en ai déjà vu sur moi, je sais ce que c'est, avait regretté le capitaine marseillais. Certains dérapent, on risque de perdre des points, on ne peut pas dire que ces gens-là aiment l'OM. Je suis désabusé, je ne comprends pas, on se sait observés, il faut des vraies sanctions, on ne peut plus attendre que quelqu'un soit blessé.»