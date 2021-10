Vidéo : Cristiano Ronaldo se moque de Solskjaer après l’un des buts de Liverpool

La cinglante défaite, dimanche, contre Liverpool (0-5) risque de laisser des traces à Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer se retrouve de plus en plus menacé et pourrait rapidement être remercié. D’autant que l’entraîneur norvégien a perdu la confiance d’une partie de son effectif, dont Cristiano Ronaldo qui s’est moqué de son coach lors du match face aux Reds.

La star portugaise, qui a fait son retour dans le nord de l’Angleterre, cet été, n’a pas caché sa frustration et son désarroi au cours de la débâcle dans le «Derby d'Angleterre». Après l’un des cinq buts inscrits par la formation entraînée par Jürgen Klopp, le quintuple Ballon d’or, exaspéré, a agité ses bras dans tous les sens. De l’autre côté de la Manche, ces gestes ont été interprétés comme des railleries envers son entraîneur, qui a l’habitude d’agir de cette manière pour expliquer sa tactique.

He is surely mocking yeah ? pic.twitter.com/qVF2RAt7kA —. (@MadridNations) October 25, 2021

Cette scène, qui est loin d'être passé inaperçue, laisse à penser que les directives de l’ancien attaquant ne sont pas toujours comprises par ses joueurs et pas forcément adaptées. Elle souligne également la fracture qui semble se creuser entre lui et son groupe. Ce qui ne devrait pas arranger sa situation, lui qui est plus que jamais sous le feu des critiques. Ses jours à la tête des Red Devils seraient même compter.

Plusieurs noms circulent pour lui succéder. A commencer par celui de Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière. Mais l’ancien meneur de jeu tricolore ne serait pas intéressé par le poste, qui pourrait revenir à Antonio Conte. Egalement libre, le technicien italien, qui connaît le championnat anglais pour avoir entraîné Chelsea (2016-2018), fait partie des sérieux candidats et se tiendrait prêt à relever le défi.

En attendant, une semaine cruciale attend Manchester United, seulement 7e de Premier League à 8 points de Chelsea après 9 journées, avec deux rencontres capitales en championnat contre Tottenham (ce samedi) puis Manchester City (6 novembre), entrecoupées par un déplacement tout aussi important sur la pelouse de l’Atalanta Bergame (2 novembre) en Ligue des champions.