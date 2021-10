Cristiano Ronaldo contraint de détruire une partie de son manoir à 2,7 millions d’euros au Portugal ?

Les soucis s’accumulent pour Cristiano Ronaldo. Aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Alors que Manchester United traverse une période difficile après la déroute contre Liverpool (0-5), la star portugaise est confrontée à des problèmes administratifs avec l’une de ses propriétés au Portugal.

Le quintuple Ballon d’or est l’heureux propriétaire d’un manoir estimé à 2,7 millions d’euros dans le nord du pays. Mais ces derniers jours, il a reçu une notification de démolition d’une partie de cette demeure, a rapporté AS ce mercredi. En cause, un terrain de tennis et une annexe qu’il a fait construire sans l’approbation des autorités locales.

«Cristiano Ronaldo nous a présenté un projet pour approbation et a fini par construire une propriété qui a ensuite été approuvée, mais il a aussi construit en dehors de la zone autorisée et, bien que ce ne soit pas significatif, c’est illégal», a indiqué Manuel Tibo, maire de la région.

Et si ce manoir aurait été vendu par Cristiano Ronaldo à son compatriote et ancien coéquipier au Real Madrid Pepe, qui évolue désormais à Porto, l’attaquant mancunien est toujours enregistré comme le propriétaire. Il lui revient donc de procéder à la démolition de ce court de tennis et de l’annexe, qui était destinée à la gouvernante. Et il a jusqu’au mois de mars pour le faire.

Ce n’est pas la première fois que Ronaldo est épinglé pour une situation quelque peu similaire. Il y a quelques mois, le Portugais avait déjà été contraint de modifier une partie de son penthouse de Lisbonne faute de disposer des permis nécessaires à sa construction.