«Faites-vous vacciner !» : le message lancé par le ministre de l’Intérieur allemand à Joshua Kimmich

Les déclarations de Joshua Kimmich sur la vaccination n’ont pas manqué de faire réagir en Allemagne. Et, ce mercredi, c’est le ministre de l’Intérieur qui est intervenu pour demander au milieu de terrain du Bayern Munich de se faire vacciner.

Ce week-end, le joueur bavarois, âgé de 26 ans, avait suscité une vaste polémique outre-Rhin en révélant ne pas être vacciné contre le Covid-19. «Ce n’est pas parce que je suis opposé à la vaccination», avait-il assuré. Il avait justifié son choix en évoquant des «raisons personnelles», affirmant avoir des doutes sur les effets du vaccin à long terme, sans pour autant fermé la porte à une vaccination dans le futur.

Alors qu’il a dû faire face à de nombreuses critiques, le ministre de l’Intérieur allemand a réagi à ses déclarations et demandé au Bavarois de revoir sa position. «Réfléchissez-y encore une fois et faites-vous vacciner !», lui a lancé Horst Seehofer dans une interview à Bild. Ce dernier considère Joshua Kimmich comme un exemple en Allemagne, qui pourrait aider certains à se décider et se faire vacciner. «Vous êtes un modèle : si vous vous faites vacciner, d’autres personnes se diront ‘moi aussi’», a-t-il ajouté.

Joshua Kimmich fait partie de la minorité des joueurs professionnels en Allemagne à ne pas s’être fait vacciner, puisque 94% d’entre eux le sont, selon la Ligue allemande de football (DFL). Alors que dans le pays en général, les deux tiers de la population, qui regroupe 83 millions d'habitants, sont totalement vaccinés, selon les données officielles.