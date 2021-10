Ligue 1 : Pas de vainqueur pour les retrouvailles entre Nice et l’OM (1-1)

Un résultat qui ne fait les affaires d’aucune des deux équipes. Nice et Marseille se sont neutralisés, ce mercredi, à Troyes en match à rejouer de la 3e journée de Ligue 1 (1-1). Les Niçois avaient ouvert le score grâce à Amine Gouiri avant que Dimitri Payet n’égalise.

En cas de succès, le Gym et l’OM avaient la possibilité de s’emparer de la 2e place du classement derrière le PSG. Mais, dans le huis-clos du stade de l’Aube, après les incidents survenus fin août à l’Allianz Riviera, ni les Niçois ni les Olympiens ne sont parvenus à faire la différence et c’est finalement Lens qui est toujours le dauphin du club de la capitale.

Dans ce derby délocalisé, Nice a pourtant rapidement mis la main sur cette rencontre. Sur une mauvaise relance d’Alvaro Gonzalez, Evann Guessand, qui a remplacé au pied levé Kasper Dolberg forfait de dernière minute, a été lancé dans le dos de la défense marseillaise avant de servir au point de penalty Amine Gouiri, qui a trompé Pau Lopez du plat du pied avec l'aide du poteau pour inscrire son 6e but de la saison (6e). Les hommes de Christophe Galtier ont eu par la suite plusieurs situations d’aggraver le score, mais ils ont buté sur le gardien marseillais.

Et au fil des minutes, ils se sont mis à reculer et Marseille en a profité pour revenir dans la partie juste avant la pause encore grâce à Dimitri Payet, qui a converti, d’une frappe décroisée du pied droit, l’une des rares occasions olympiennes. Sans doute émoussés par l’enchaînement des rencontres, les hommes de Jorge Sampaoli, qui avait procédé à plusieurs changements dans son équipe de départ pour faire souffler certains joueurs et en relancer d'autres, ont en effet éprouvé les pires difficultés à inquiéter la défense niçoise et se montrer dangereux, ne cadrant qu'un seul tir en 90 minutes.

Mais les Marseillais peuvent toujours se dire qu’ils ont pris un bon point, alors qu’ils étaient menés à un quart d’heure de la fin avant l’interruption du match du 22 août dernier après les débordements entre joueurs, staffs des deux clubs et supporters. Ils traversent néanmoins une période compliquée, eux qui n’ont remporté qu’un seul de leurs huit derniers matchs toutes compétitions confondues. Ils tenteront de renouer avec le succès, dès dimanche, à Clermont.

De son côté, Nice, toujours installé sur le podium avec un point d’avance sur son adversaire du soir, peut nourrir quelques regrets et ira à Angers avec la volonté de récupérer les points perdus dans l’Aube.