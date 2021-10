Griezmann, Ibrahimovic, Piqué… le monde du foot acclame Josh Cavallo, premier footballeur en activité à faire son coming-out

Le joueur australien Josh Cavallo, qui évolue au club d’Adelaide United a révélé cette semaine son homosexualité devenant l’un des premiers footballeurs en activité à faire son coming-out. Une démarche très applaudie par ses pairs.

Sur Twitter, de nombreux clubs européens ont salué son courage. Liverpool a dit être «fier» de lui, tout comme la Juventus Turin. «Merci Josh Cavallo pour cet immense pas en avant. Ton courage contribue à normaliser la diversité dans le monde du sport», a écrit le FC Barcelone. «Merci Joshua Cavallo pour ta force et ton courage. Tu es une inspiration pour des millions de gens. Chacun a le droit d’être soi-même. Le monde du football est devenu un peu meilleur, aujourd’hui, grâce à toi», a posté Arsenal.

Thank you @JoshuaCavallo for your strength and bravery...





You are an inspiration to millions Everyone deserves the right to be themselves





The world of football is a better place today, because of you https://t.co/bdUtBpzmHv — Arsenal (@Arsenal) October 27, 2021

«Cela a dû demander beaucoup de courage, Josh. Tu as tout mon soutien», a tweeté le champion du monde français Raphaël Varane.

This must have taken much courage, Josh. You have my full support!! https://t.co/sJDTd2JFmD — Raphaël Varane (@raphaelvarane) October 27, 2021

Gerard Piqué a écrit : «Je n’ai pas le plaisir de te connaître personnellement mais je veux te remercier pour ce pas en avant que tu as fait. Le monde du football est très en retard et tu nous aides à avancer».

Hey @JoshuaCavallo, I don’t have the pleasure to know you personally but I want to thank you for this step that you take. The world of football is far behind and you are helping us move forward. https://t.co/pe8xdJl15i — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 27, 2021

«Tu es un champion. Le football est pour tout le monde. Tout mon respect», a de son côté écrit Zlatan Ibrahimovic.

You are a Champion. Fotball is for everybody. Big respect https://t.co/WhQkl2H1u0 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 27, 2021

«Je sais qu’il a fallu beaucoup de courage, Josh. Je sais que toute la communauté du football est avec toi. Profite de cette liberté à présent, profite de cette paix. J’ai tellement de respect pour toi mon frère», a tweeté Marcus Rashford.

I know this took a lot of courage Josh. Know that the entire football community stands with you. Enjoy this freedom now, enjoy your peace. So much respect for you brother @JoshuaCavallo https://t.co/A3eFubgPlr — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) October 27, 2021

Antoine Griezmann, qui a souvent exprimé son soutien à la cause LGBT+, dans le football s’est dit « fier » de Joshua Cavallo. Dans un entretien accordé au magazine «ICON» en 2017, il avait notamment expliqué : «Je pense que ce n'est pas habituel parce que nous faisons les durs et les forts. Nous avons peur de ce qui pourrait se dire. Je n'ai rien contre, je respecte tout le monde.»

Dans son message Josh Cavallo dit avoir décidé de rendre son orientation sexuelle publique pour « faire passer un message au monde entier».

«Peu importe qui vous êtes, ce en quoi vous croyez ou de quelle culture ou origine vous venez, tout le monde est accepté dans le football », a-t-il indiqué.

« Cela devrait être basé sur votre talent, pas sur ce à quoi vous ressemblez ou ce en quoi vous croyez », a ajouté le natif de Melbourne. « En fin de compte, nous sommes en 2021 et il est temps de changer cela dans le football », a-t-il ajouté Cavallo, espérant que sa décision en inspirerait d'autres.