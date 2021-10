PSG : Kylian Mbappé forfait pour la réception de Lille, Lionel Messi incertain

Encore un coup dur pour le PSG. Victime d’une infection ORL, Kylian Mbappé est forfait pour la réception de Lille, ce vendredi, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Lionel Messi, qui s’est entraîné individuellement, ce jeudi, en raison d’une gêne musculaire, est lui incertain.

Une absence de plus pour Paris, qui voit son infirmerie ne jamais désemplir. Alors que Mauricio Pochettino était déjà privé de Marco Verratti, touché à la hanche et indisponible au moins quatre semaines, de Leandro Paredes, de Sergio Ramos, qui n’a toujours pas disputé le moindre match avec le PSG, et d’Achraf Hakimi (suspendu), il devra également se passer des services de Kylian Mbappé.

Absent de l'entraînement depuis le début de la semaine, l’attaquant français «poursuit son traitement pour son infection ORL», a indiqué le vice-champion de France dans un communiqué. Son retour à l’entraînement est prévu en début de semaine prochaine pour préparer la rencontre de Ligue des champions, mercredi, sur la pelouse du RB Leipzig.

Face au champion de France en titre, Kylian Mbappé risque de faire cruellement défaut à son équipe. Depuis le début de la saison, il est tout simplement le joueur le plus décisif du PSG. Toutes compétitions confondues, il a été impliqué sur 14 buts inscrits par le club de la capitale (buts et passes décisives).

A ces défaillances pourrait s’ajouter celle de Lionel Messi. L’Argentin, qui s’est entraîné à l’écart du reste du groupe à la veille de la rencontre, est incertain en raison «d’une petite gêne musculaire». «On a quand même bon espoir qu’il soit présent dans le groupe», a confié Pochettino. Celui-ci sera connu dans la journée de vendredi.