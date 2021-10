PSG : Mauricio Pochettino sous pression avant Lille

En début de semaine prochaine, Mauricio Pochettino fêtera ses dix mois à la tête du PSG. Mais avant de recevoir Lille, ce vendredi, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1, la pression commence à s’accentuer et les doutes à s’accumuler autour de l’entraîneur argentin, qui peine à imposer un style et à faire du club de la capitale une équipe séduisante.

De Paris à Doha, cette situation est surveillée de près par les décideurs parisiens, toujours aussi soucieux de voir le club renvoyer une bonne image. S’ils n’ont rien à dire sur le plan des résultats depuis le début de la saison, alors que le vice-champion de France occupe la tête du championnat et de son groupe de Ligue des Champions, ce n’est pas le cas au niveau de la manière. Certaines dents grincent même en haut lieu au regard de l’effectif et des efforts consentis cet été pour attirer notamment Lionel Messi. Et une grande partie du problème se situe là.

Pochettino, dont la communication un peu trop lisse est également pointée du doigt, n’a pas encore trouvé le schéma adéquate pour assurer le bon équilibre de l’équipe et faire évoluer ses «Quatre fantastiques» (Neymar, Angel Di Maria, Kylian Mbappé et Lionel Messi) dans les meilleures dispositions. Surtout le sextuple Ballon d’or cantonné au côté droit de l’attaque parisienne, où il éprouve les pires difficultés à s’exprimer et à se montrer décisif, lui qui n’a toujours pas marqué en championnat.

«Leo a une lecture du jeu impressionnante. A Barcelone, il a commencé côté droit tout en allant vers le centre. Il peut aussi jouer dans l’axe derrière un attaquant ou décrocher. C’est le meilleur joueur du monde, avec sa lecture de jeu il peut jouer partout», s’est défendu, ce jeudi, Pochettino au sujet de Messi, incertain pour la réception du champion de France en raison d’une gêne musculaire, alors que son arme maîtresse Kylian Mbappé, victime d’une infection ORL, est forfait.

A sa décharge, les blessures à répétition et l’enchaînement des trêves internationales ne l’ont pas aidé à mettre en place une identité de jeu susceptible de faire rayonner la formation parisienne, qui a régulièrement trouvé son salut plus par ses individualités que par son collectif. Mais cela n’excuse pas tout.

Et s’il n’a de cesse d’être satisfait du comportement et de l’évolution de son équipe au fil des rencontres, l’ancien entraîneur de Tottenham a néanmoins conscience du problème. «Nous sommes arrivés ici pour mettre en place un projet, a-t-il affirmé. (…) On sait qu’on se doit de s’améliorer, mieux jouer et produire un meilleur spectacle. On sait que ça compte au PSG et on fait tout pour progresser». Et il va devoir faire vite s’il ne veut pas connaître le même sort que ses prédécesseurs.