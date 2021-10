Retour de Lucie Bertaud (Koh-Lanta), Karl Amoussou… Hexagone MMA 2 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La deuxième édition d’Hexagone MMA, avec notamment le retour de Lucie Bertaud dans la cage et Karl Amoussou en main-event, aura lieu ce samedi 30 octobre.

De Koh-Lanta au MMA. Après un peu plus d’un an d’absence, Lucie Bertaud va retrouver les octogones samedi à l’occasion de la deuxième édition d’Hexagone MMA, au Zénith de Paris. Dans une compétition qui verra Karl Amoussou tenter de devenir le premier champion des -77kg de l’organisation française face au Brésilien André Ricardo, la combattante française sera opposée à la Vénézuélienne Karla Benitez.

Un retour dans la cage pour celle qui a participé l’an dernier à l’émission de téléréalité Koh-Lanta et y a atteint la finale. «C’est un combat de reprise après un an d’inactivité. Entre la pandémie et Koh-Lanta, je n’ai pas pu être active, a-t-elle indiqué. Je ne pense pas encore être à 100% de mes capacités. J’ai besoin de me tester pour voir où j’en suis parce qu’à l’entraînement, je n’ai pas l’impression d’avoir retrouvé mon niveau. Ce combat, c’est un bon test pour la suite.»

Avec un passé dans la boxe amateur ainsi que dans le kickboxing et le sambo, la vice-championne du monde amateur de MMA 2015 reste sur deux succès dont le dernier lors du Bellator à Paris en octobre 2020. A 36 ans, la combattante-journaliste compte bien relancer sa carrière et prouver qu’elle a bien sa place dans l’octogone.

Programme TV

Hexagone MMA 2

Samedi 30 octobre

20h30 sur RMC Sport

