Billie Jean King Cup : Tout savoir sur la compétition qui remplace la Fed Cup

Nouveau nom, nouveau format. La Billie Jean King Cup, qui remplace la Fed Cup de tennis, se tient à partir de ce lundi et jusqu’au 6 novembre à Prague (République Tchèque). Voici tout ce qu’il faut savoir sur la compétition.

Le nom

La Fed Cup a été renommée «Billie Jean King Cup» en l’honneur de l’ancienne championne américaine, qui a remporté à dix reprises la compétition avec les Etats-Unis en tant que joueuse puis capitaine. Au-delà de son palmarès, qui comporte également douze titres du Grand Chelem, elle a été, en 1973, la fondatrice et la première présidente de la WTA, l’association des joueuses professionnelles qui gère le circuit féminin.

Le format

Son format se rapproche de celui de la Coupe Davis chez les hommes. Fini les confrontations entre deux nations aux meilleurs des cinq matchs, avec chaque tour programmé sur un week-end tout au long de l’année et une finale en septembre. La compétition se déroule désormais sur une semaine. Les douze meilleures nations du tennis féminin sont réparties en quatre groupes de trois et s’affrontent sur deux matchs de simple et un match de double. Le premier de chaque groupe se qualifie pour les demi-finales. Les deux vainqueurs se rencontrent ensuite en finale.

Les groupes

Groupe A : France, Canada, Russie

Groupe B : Australie, Belarus, Belgique

Groupe C : États-Unis, Espagne, Slovaquie

Groupe D : République tchèque, Suisse, Allemagne

Le calendrier

Lundi 1er novembre

10h30 : France-Canada / Belarus-Belgique

17h : Espagne-Slovaquie / République tchèque-Allemagne

Mardi 2 novembre

10h30 :Russie-Canada / Australie-Belgique

17h : États-Unis-Slovaquie / Allemagne-Suisse

Mercredi 3 novembre

10h30 : France-Russie

17h : États-Unis-Espagne

Jeudi 4 novembre

10h30 : Australie-Belarus

17h : République tchèque-Suisse

Vendredi 5 novembre

10h30 : 1ère demi-finale

17h : 2e demi-finale

Samedi 6 novembre

16h : finale

L’équipe de France

Deux ans après son sacre en Fed Cup décroché en Australie, l'équipe de France remet son titre en jeu dans cette compétition qui a donc changé depuis de nom et de format. Et même si elles connaissent des difficultés sur le circuit, les filles de Julien Benneteau vont tenter de faire aussi bien dans la capitale tchèque. «Ce n’est plus tout à fait la même compétition, mais c’est toujours un honneur de jouer pour la France, on va donner le meilleur de nous-mêmes», a assuré Caroline Garcia, la seule des Bleues sacrées à Perth présente à Prague, après le forfait de Kristina Mladenovic. La Lyonnaise, retombée au 74e rang mondial, sera accompagnée par Alizé Cornet, n°1 français et 60e mondiale, Clara Burel et Fiona Ferro.