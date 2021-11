Vidéo : des supporters brésiliens pénètrent sur le terrain et saccagent la var

La défaite de trop. Après l'échec de leur équipe (3-1), les supporters du Gremio, au Brésil, ont envahi le terrain, saccageant les installations techniques.

Mécontent de deux décisions arbitrales dans le match qui les opposait à Palmeiras, alors qu'ils jouaient le maintien en première division, ils se sont notamment rendus dans la cabine de la VAR (Assistance vidéo à l'arbitrage) et ont détruit l'équipement.

En pleine interview au bord du terrain, Raphael Veiga, milieu de l'équipe adverse, a été quant à lui contraint de quitter précipitamment le terrain.

""""""""TORCEDORES"""""""" DO GRÊMIO INVADIRAM O GRAMADO APÓS A DERROTA PARA O PALMEIRAS, QUEBRARAM MICROFONES, CABINE DO VAR ETC pic.twitter.com/7GtCjpXNUF

— Goleada Info (@goleada_info) October 31, 2021