Boxe : on connaît l'adversaire et la date du prochain combat de Tony Yoka

Toujours invaincu depuis son passage chez les pros, le boxeur français Tony Yoka semble avoir trouvé son adversaire pour son douzième combat et la poursuite de son objectif vers les gros bras de la catégorie poids lourds.

S’il a évoqué se sentir capable d’affronter un membre du top 10 mondial, le tricolore devra vraisemblablement devoir patienter encore un peu.

En effet, son futur adversaire serait le Congolais Martin Bakole. Son entraîneur a annoncé la nouvelle sur Sky Sports, en indiquant avoir accepté la proposition du clan Yoka. Le combat devrait se tenir dans la première partie du mois de décembre. Le vendredi 10 est fortement pressenti.

Martin Bakole (28 ans, 1,98m) est 14e mondial WBC et 15e mondial WBO et IBF. Il est professionnel depuis 2014 et affiche 17 victoires (13 avant la limite) pour une défaite (arrêt au 10e round sur blessure). Son entraineur a déjà envoyé les premières piques au Français, estimant que «Yoka est très bon techniquement mais il boxe encore comme un amateur». Selon lui, Martin Bakole va «le mettre KO».

Dans sa volonté de s’inscrire parmi les boxeurs majeurs en poids lourds, Tony Yoka aurait certainement espéré un adversaire de plus grande renommée, pour continuer sa progression. Le champion olympique de Rio (29 ans, 2,01m) est en effet mieux classé que le Congolais, avec une 11e place WBC, une 6e place IBF et une 15e place WBO. Il compte onze victoires, dont neuf avant la limite.

Le promoteur du Français, Jérôme Abiteboul, a été contacté par L'Equipe mais n’a pas encore confirmé le combat. Il a indiqué que «rien n’est fait» et qu’il y a «plusieurs options».