«Je vais te brûler, mangeur de bananes» : Ludovic Radosavljevic licencié par son club

Ludovic Radosavljevic ne reportera plus le maillot de Provence Rugby. Suspendu vingt-six semaines pour ses propos racistes en plein match, le demi de mêlée a été remercié par son club, a annoncé, ce mardi, La Provence.

En septembre dernier, alors que son équipe affrontait Nevers lors d’un match de Pro D2, le joueur, passé par Clermont et Castres, avait lancé à Chris Ambadiang «je vais te brûler, mangeur de bananes».

Des propos qui avait été dénoncés sur les réseaux sociaux dès le lendemain de la rencontre par l'ailier camerounais, sans préciser l’identité de son auteur. Ludovic Radosavljevic avait lui-même reconnu quelques jours plus tard et présenté ses excuses.

Cela ne l’avait pas empêché d’écoper une lourde peine. S’il encourait jusqu’à cinquante-deux semaines de suspension, il a finalement été suspendu vingt-six semaines de compétition officielle par la commission de discipline de la LNR «après prise en compte de la reconnaissance spontanée par le joueur des faits qui lui sont reprochés (...), de la reconnaissance de sa culpabilité, de son casier disciplinaire vierge et de l’expression de remords avant l’audience».

Mis à pied par son club, qu’il avait rejoint à l’été 2020, en attendant la décision de la commission de discipline, l’ancien clermontois et castrais, qui était sous contrat jusqu’en 2023, a été reçu au début du mois d’octobre par ses dirigeants et s’est vu signifier son licenciement pour faute grave. Désormais sans club, l’ancien capitaine de Provence Rugby, qui n’a pas officialisé son licenciement, pourrait donner une nouvelle direction à sa carrière et se tourner vers le rugby à XIII.