Ligue des champions : Lille renverse Séville (1-2) et peut croire à la qualification

La victoire de l’espoir. Mené au score, Lille a renversé, ce mardi, le FC Séville lors de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions (1-2) et, désormais à la 2e de son groupe, peut croire à la qualification pour les 8es de finale.

Ce succès tombe à point nommé. Le Losc n’avait plus remporté la moindre victoire en Ligue des champions depuis novembre 2012. C’était sur la pelouse du Bate Borsivov. Cette fois, c’est sur le terrain du Séville que les Lillois se sont imposés pour mettre un terme à cette interminable série et se relancer dans la course aux 8es de finale qu’ils n’ont plus atteint depuis 2007.

Mal embarqué avec seulement deux points à l’issue des matchs allers (deux nuls et une défaite) et dernier de son groupe au coup d'envoi après la victoire de Wolfsburg contre le RB Salzburg (2-1), le club nordiste avait besoin d’un exploit en terre andalouse pour continuer d’espérer. Et les hommes de Jocelyn Gourvennec ont été le chercher. Et cet exploit est d'autant plus retentissant que les Sévillans, 3es de Liga, étaient invaincues cette saison à domicile toutes compétitions confondues.

Pourtant, tout n’avait pas très bien commencé pour les Dogues. Ils ont rapidement été menés au score sur un but d’opportuniste de Lucas Ocampos, qui a propulsé au fond des filets un ballon repoussé dans ses pieds par Ivo Grbic. Quelques instants plus tard, Jonathan David aurait dû bénéficier d’un penalty, après avoir été fauché dans la surface par Thomas Delanay. Mais l’arbitre n’a pas bronché, ni pris la peine de consulter la VAR. Ce qu’il fera en revanche avant la pause, pour une main de ce même Delanay sur le visage de Jonathan Bamba, pour désigner le point de pénalty. Et David s’est chargé de le transformer pour ramener les deux équipes à égalité (43e).

Alors que Lille s'est complétement relancé avec cette égalisation, Jonathan Ikoné aurait pu donner l’avantage au champion de France dans les arrêts de jeu s’il n’avait pas trop tergiversé au moment de se présenter devant le gardien sévillan, qui a remporté son duel. Mais l’international français s’est parfaitement rattrapé au retour des vestiaires. Sur une frappe de Celik détourné par le poteau, il a hérité du ballon qu’il propulsé en force dans le but espagnol (52e).

Durant la dernière demi-heure, la formation espagnole a poussé pour tenter d’égaliser, mais Lille a tenu bon pour décrocher ce précieux succès et remonter à la 2e place du groupe G avec cinq points, à égalité avec Wolfsburg et à deux longueurs du RB Salzbourg (7 points). Et les coéquipiers de José Fonte ont désormais leur destin en mains pour valider leur billet avant la réception dans trois semaines de Salzbourg et un déplacement sur la pelouse de Wolfsburg lors de la dernière journée.