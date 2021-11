NBA : en très grande forme, Rudy Gobert élu meilleur joueur de la semaine à l’Ouest

Rudy Gobert voit son travail récompensé. Auteur d'une semaine remarquable, le pivot français a été nommé «Player of the Week» («Joueur de la semaine», en français) de la conférence Ouest de la NBA, pour la deuxième fois de sa carrière. A l'Est, c'est Jimmy Butler (Miami) qui a été honoré.

Ce titre, Rudy Gobert le doit à sa très bonne semaine avec le Jazz d'Utah, qui a remporté trois de ses quatre matchs.

Véritable tour de contrôle de son équipe, l'intérieur a fortement contribué à cette réussite. En effet, le Français a compilé 16,3 points, 15,5 rebonds et 2,3 contres de moyenne. Solide en défense, comme à son habitude, «Gobzilla», s'est également illustré offensivement, avec 78% de réussite au tir.

Des performances remarquées, face à certaines grosses cylindrées de NBA (Milwaukee et Denver), mais aussi face à des équipes amoindries à l'intérieur, comme Houston et Chicago.

@rudygobert27 put up 16.3 PPG, 15.5 RPG and 2.3 BPG to lead the @utahjazz to 3-1 and claim the Western Conference Player of the Week honor for Week 2! pic.twitter.com/ZHNDepXSK8 — NBA (@NBA) November 1, 2021

Premier de la conférence Ouest avec un bilan de cinq victoires pour une défaite, le Jazz ne cache pas ses ambitions de titre cette saison. Avec son duo formé par Rudy Gobert et Donovan Mitchell, et une rotation profonde, l'équipe basée à Salt Lake City pourrait, grâce à sa défense solide et un jeu offensif encore à développer, jouer les troubles faits à l'Ouest et se mêler dans la bataille de l'Ouest avec les Nuggets, Lakers, Clippers, Suns, ou encore Warriors.

D'un point de vue personnel, Rudy Gobert espère bien remporter son quatrième titre de «meilleur défenseur de l'année» en NBA.