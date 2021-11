Ligue des champions : Auteur d’un doublé, Karim Benzema marque à nouveau l’histoire du Real Madrid

Historique Karim Benzema ! Auteur d’un doublé, ce mercredi, contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions (2-1), l’international français a inscrit les 1 000 et 1001es but du Real Madrid dans la compétition.

Remplacé à dix minutes du coup de sifflet final, l’attaquant tricolore a reçu une véritable standing ovation de la part des supporters madrilènes. Ces derniers n’ont évidemment pas manqué de saluer la performance de leur capitaine entré encore un peu plus dans l’histoire du club madrilène, où il rayonne depuis son arrivée à l’été 2009.

[RESUME] #ChampionsLeague



Avec un doublé de Benzema et deux passes décisives de Vinicius, le Real Madrid bat le Shakhtar...



... et se rapproche des 1/8 de finale !



Les Merengues ont inscrit ce soir leur 1000eme but en C1#RMASHAhttps://t.co/3BO59gOtjr — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 3, 2021

Benzema avait déjà fait lever le public du Bernabeu une première fois au quart d’heure de jeu en profitant d’une erreur de la défense ukrainienne et d’un service parfait de Vinicius pour ouvrir le score et inscrire le 1000e but du Real Madrid en Ligue des champions. Les deux hommes ont récidivé à l’heure de jeu pour permettre à l'ancien lyonnais de réaliser un doublé, offrir la victoire aux Merengues et marquer au passage la 1001e réalisation du Real dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe.

¡Somos el PRIMER equipo en marcar GOLES en la Copa de Europa! #RealFootball | #UCL pic.twitter.com/CLkIqinUzr — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 3, 2021

Le Real Madrid, qui détient le record de titre en C1 avec 13 sacres, est le premier club à franchir cette barre symbolique et devance de loin le Bayern Munich (763 buts) et le FC Barcelone (654 buts). De son côté, Karim Benzema a rejoint dans la légende du club merengue de grands noms comme Alfredo Di Stefano, auteur du 100e but du Real dans la reine des compétitions européennes, Ferenc Puskas, qui avait marqué le 200e but, ou encore Cristiano Ronaldo, qui avait inscrit les 800 et 900es buts.