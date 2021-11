Ligue des champions : compositions d’équipes, arbitre, historique, programme TV… tout savoir sur RB Leipzig-PSG

Deux semaines après sa victoire à domicile (3-2), le PSG, en tête de son groupe, se déplace sur la pelouse du RB Leipzig, ce mercredi, pour la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette rencontre.

Quelles compositions ?

PSG : Donnarumma (ou Navas) - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Danilo, Gueye, Wijnaldum (ou Herrera) - Neymar, Mbappé, Di Maria

RB Leipzig : Gulacsi - Simakan, Orban, Klostermann - Angelino, Haidara, Laimer, Mukiele - Nkunku, Silva, Szoboszlai

Quel arbitre ?

La rencontre entre les vice-champions de France et d’Allemagne sera dirigé par Andreas Ekberg. Agé de 36 ans, cet arbitre suédois n’a que très peu d’expérience dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. Il n’a en effet officié que lors de cinq matchs de Ligue des champions entre décembre 2018 et décembre 2020. Il a néanmoins arbitré le PSG la saison dernière à l’occasion de sa victoire contre le Basaksehir Istanbul (0-2).

Quel stade ?

Ce match entre le PSG et le RB Leipzig se jouera sur la pelouse de la Red Bull Arena, anciennement appelé Zentralstadion. Sa capacité totale est d’environ 43.000 places.

Situation du groupe

Vainqueur au match aller sur la pelouse du Parc des Princes (3-2), le PSG est toujours en tête du groupe A (7 points) avec un point d’avance sur Manchester City (6 points). Bruges occupe la 3e place (4 points), alors que le RB Leipzig est bon dernier avec zéro point. En cas de succès en Allemagne, le club de la capitale ferait un très grand pas vers la qualification avant de se déplacer sur le terrain des Citizens et de recevoir la formation belge.

L’historique entre les deux équipes

Paris ne garde pas un bon souvenir de son dernier déplacement sur la pelouse du RB Leipzig, déjà dans son groupe la saison dernière. Les coéquipiers de Marquinhos s’étaient inclinés outre-rhin (2-1) avant d’arracher la victoire lors du match retour (1-0). Comme il y a quinze jours lorsqu’ils ont inversé la tendance pour s’imposer grâce à un but de Kylian Mbappé et un doublé de Lionel Messi (3-2). Le PSG était également venu à bout de Leipzig en demi-finale du Final Four en août 2020 à Lisbonne (3-0).

Programme TV

Ce match de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ et RMC Sport 1.