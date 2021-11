Ligue des champions : Le PSG repris sur le fil par le RB Leipzig (2-2)

Le PSG a concédé, ce mercredi, le match nul dans les arrêts de jeu sur la pelouse du RB Leipzig lors de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions (2-2). Avec ce résultat, le club de la capitale recule à la 2e place de son groupe derrière Manchester City, mais garde son destin en main pour se qualifier pour les 8es de finale.

Cette fois, ça n’a pas tenu pour Paris. Habitué au renversement de situation et aux victoires obtenues à l’arrachée depuis le début de la saison, comme au match aller quinze jours plus tôt (3-2), le vice-champion de France a été repris dans les dernières secondes de la rencontre. Frustrant mais pas forcément illogique pour des Parisiens qui ont connu une entame de match catastrophique et ont été fortement malmenés par le club allemand comme au match aller il y a quinze jours.

Sans Lionel Messi, forfait pour ce déplacement outre-Rhin, les coéquipiers de Marquinhos ont été mis sous pression dès le coup d’envoi. Et pour le moins fébriles et impuissants face au pressing exercé par Leipzig, ils ont été cueillis par une tête plongeante de Christopher Nkunku encore buteur contre son ancien club comme la saison dernière (8e). Complétement à l’envers, ils ont même frôlé le pire à peine deux minutes plus tard après une faute dans la surface de Danilo Pereira sur André Silva. Mais Gianluigi Donnarumma a détourné le penalty de l’attaquant portugais pour permettre à son équipe de ne pas sombrer (12e).

En perdition, Paris est tout de même parvenu à revenir dans la partie, comme souvent ces dernières semaines grâce à une action collective orchestrée par Angel Di Maria, Neymar, Kylian Mbappé, passeur décisif pour Georginio Wijnaldum, qui a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs (21e). Et, à la limite du hors-jeu, le milieu de terrain néerlandais a trouvé une nouvelle fois le chemin de filets de la tête pour donner l'avantage à son équipe juste avant la pause (41e). Presque inespéré au regard des 45 premières minutes du PSG à nouveau sauvé par ses individualités plus que par son collectif.

Au retour des vestiaires, le club de la capitale a eu plusieurs opportunités de faire le break et tuer le suspense. Mais à l’image de Kylian Mbappé, ils ont manqué de réalisme dans le dernier geste. Et ils ont fini par payer ce manque d’efficacité dans les arrêts de jeu avec une nouvelle faute grossière dans la surface de Kimpembe sur Nkunku. S’il est parti du bon côté, Donnarumma, qui ne peut pas faire des miracles à chaque fois, n’a pu arrêter le penalty de Dominik Szoboszlai (92e) et préserver le succès des siens.

Avec ce résultat, Paris, qui avait beaucoup à prouver sur le plan de la manière, n’est pas plus avancé. Bien au contraire tant les hommes de Mauricio Pochettino ont été en difficulté dans le jeu. Pour la qualification, tout reste également à faire, même s’ils sont bien partis pour rallier les 8es de finale. Désormais deuxièmes de leur groupe avec huit points, derrière Manchester City (9 points), vainqueur de Bruges dans le même temps (4-1), ils tenteront de décrocher leur billet dans trois semaines dans le nord de l’Angleterre face aux Citizens, qu’ils avaient battus à l’aller (2-0). Sinon tout se jouera au cours de la dernière journée face à Bruges début décembre au Parc des Princes.