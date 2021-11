Lyon-Sparta Prague, 4e journée de la Ligue Europa : à quelle heure et sur quelle chaine ?

La qualification en ligne de mire. Auteur d’un sans-faute, Lyon peut valider son billet pour les 8es de finale, ce jeudi, lors de la venue du Sparta Prague pour la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Voici le programme TV complet.

L’OL n’a pas fait de détails depuis le début de la compétition. Le club rhodanien a remporté ses trois premiers matchs sur la pelouse des Glasgow Rangers (0-2), contre Bröndby (3-0) et sur le terrain du Sparta Prague il y a quinze jours (3-4). En tête de leur groupe avec neuf points, seule équipe dans ce cas avec West Ham, les Lyonnais se sont grandement simplifié la tâche pour atteindre directement les 8es de finale, réservés aux premiers de chaque groupe, alors que la deuxième place donne droit à des barrages face aux équipes reversées de la Ligue des champions.

Aux hommes de Peter Bosz de terminer le travail au Groupama Stadium face aux Tchèques. Et pour être qualifiés dès ce jeudi, les coéquipiers de Lucas Paqueta doivent enchaîner un quatrième succès contre le Sparta Prague (2e, 4 pts) et espérer un coup de pouce des Danois de Bröndby, sous forme de victoire ou de match nul contre les Rangers (3e, 3 pts).

«On a envie de garder notre dynamique en Ligue Europa, et on sera quasi qualifiés en cas de victoire», a déclaré le défenseur Damien Da Silva. En cas de contre-performance, les Gones auront encore deux chances de valider leur billet avec un déplacement à Bröndby (25 novembre) et la réception des Glasgow Rangers lors de la dernière journée (9 décembre). Mais le plus tôt sera le mieux.

Programme TV

Lyon-Sparta Prague

Ligue Europa

Jeudi 4 novembre

A 18h45 en direct sur RMC Sport 1