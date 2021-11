Monaco-PSV Eindhoven, 4e journée de la Ligue Europa : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Tout reste à faire pour Monaco. Mais le club de la principauté peut faire un grand pas vers la qualification lors de la venue du PSV Eindhoven, ce jeudi, pour la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Voici le programme TV complet.

Avec deux victoires, contre Sturm Graz (1-0) et le PSV Eindhoven (1-2), et un match nul sur le terrain de la Real Sociedad (1-1), les Monégasques occupent la tête de leur groupe (7 points) devant la formation espagnole (5 points) et le club néerlandais (4 points). Mais aucun relâchement n’est permis s’ils veulent conserver leur première place directement qualificative pour les 8es de finale, alors que la deuxième place donne droit à des barrages face aux équipes reversées de Ligue des champions.

«Nous sommes premiers, mais il nous reste trois matchs difficiles. Nous ne sommes ni qualifiés, ni éliminés. Nous devons encore travailler dur», a insisté l’entraîneur Niko Kovac. Mais à domicile, les coéquipiers de Wissam ben Yedder ont la possibilité d’écarter un concurrent direct s’ils venaient à rééditer la même performance qu’au match aller il y a quinze jours en s’imposant aux Pays-Bas.

Mais ils n’ont pas préparé ce rendez-vous de la meilleure des manières avec la défaite concédée en championnat, le week-end dernier, à Brest (2-0). De son côté, le PSV, 2e du championnat néerlandais, débarquera en Principauté en pleine confiance après avoir surclassé Twente (5-2). Monaco est prévenu.

Programme TV

Monaco-PSV Eindhoven

Ligue Europa

Jeudi 4 novembre

A 18h45h en direct sur RMC Sport 2 et RMC Story