OM-Lazio Rome, 4e journée de la Ligue Europa : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Objectif victoire. L’OM reçoit la Lazio Rome, ce jeudi, lors de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue Europa avec l’ambition de décrocher son premier succès dans la compétition. Voici le programme TV complet.

Après les trois premières journées, Marseille n’a toujours pas enregistré la moindre victoire. Le club olympien a, à chaque fois, dû se contenter du match nul, que ce soit contre le Lokomotiv Moscou (1-1), Galatasaray (0-0) et le club romain il y a quinze jours (0-0). La faute en grande partie à son incapacité à trouver le chemin des filets avec un seul but inscrit… sur penalty.

Les hommes de Jorge Sampaoli, qui ont renoué avec la victoire à Clermont (1-0) après trois nuls d’affilée toutes compétitions confondues, n’ont pratiquement plus le choix. Ils doivent absolument marquer et s’imposer pour rester dans la course à la qualification, alors que l’OM n'occupe que la 3e place de sa poule à quatre points de Galatasaray et une seule longueur de son futur adversaire.

«La situation comptable est ce qu’elle est. Donc ce match est plus vital encore que celui contre Galatasaray. Nous avons l’obligation de gagner, mais contre un adversaire très difficile, on le sait», a déclaré le coach argentin. «On n’a pas le nombre de points qui correspond à nos performances. On doit en récupérer le plus possible pour atteindre notre objectif qui est la qualification», a ajouté Sampaoli.

Et peu importe la manière sur la pelouse du stade Vélodrome, c’est avant tout le résultat qui prime. «On sait ce que ces trois points signifient pour nous, pour se rapprocher de Galatasaray et de la tête du groupe. Peu importe comment on les prend, beau match ou pas beau match», a lancé le défenseur Duje Caleta-Car qui s’attend à un nouveau «match difficile». Au terme duquel le Croate et ses coéquipiers doivent tout faire pour en sortir vainqueur.

Programme TV

OM-Lazio Rome

Ligue Europa

Jeudi 4 novembre

A 21h en direct sur Canal+ Sport et W9