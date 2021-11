RB Leipzig-PSG, 4e journée de la Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Deux semaines après sa victoire arrachée au Parc des Princes (3-2), le PSG se déplace, ce mercredi, sur la pelouse du RB Leipzig pour la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Voici le programme TV complet.

A l’issue des matchs aller, Paris occupe la tête du groupe A avec sept points, devant Manchester City (6 points). Si les coéquipiers de Marquinhos ont été accrochés à Bruges pour leur entrée dans la compétition (1-1), ils ont ensuite dominé les Citizens (2-0) avant de renverser Leipzig grâce à un but de Kylian Mbappé et un doublé de Lionel Messi (3-2). Et ils vont tenter de décrocher un nouveau succès en Allemagne pour se rapprocher de la qualification pour les 8es de finale.

Mais Mauricio Pochettino va devoir se passer des services de l’Argentin. Touché au genou et victime d’une gêne musculaire, le sextuple Ballon d’or, qui était sorti à la mi-temps lors de la victoire en championnat contre Lille (2-1), été contraint de déclarer forfait. Sergio Ramos, Leandro Paredes et Marco Verratti, eux aussi blessés, sont également absents. L’entraîneur parisien pourra en revanche compter sur Kylian Mbappé, remis de son infection ORL, et Angel Di Maria, qui a purgé ses trois matchs de suspension dans la compétition.

Mais face à une équipe de Leipzig, dernière du groupe avec zéro point, en plus du résultat, c’est la manière qui sera scrutée. «Nous connaissons l’obligation de gagner. On doit aller chercher le résultat et la manière», a d’ailleurs confié Pochettino, pointé du doigt pour son incapacité à imposer une identité de jeu dix mois après son arrivée sur le banc parisien. «Le projet, nous l’avons, les idées, nous les avons, on sait comment les développer, a-t-il assuré. Le processus pour construire une équipe passe par des étapes.» Et ce match à Lepizig sera une étape supplémentaire pour faire enfin de ce PSG une équipe séduisante et dans l’action plutôt que dans la réaction.

Programme TV

RB Leipzig-PSG

4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions

Mercredi 3 novembre

A 21h en direct et en intégralité sur Canal+ et RMC Sport 1