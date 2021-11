Equipe de France : Coman, Kanté et Areola de retour, Lenglet remplace Kimpembe forfait

Pour les deux derniers matchs de qualification à la Coupe du monde 2022, Didier Deschamps a rappelé, ce jeudi, Kingsley Coman, Alphonse Areola et N'Golo Kanté en équipe de France. Pour le reste, le sélectionneur des Bleus n'a réservé aucune surprise dans son groupe avec Olivier Giroud toujours absent.

Didier Deschamps n’a pas fait dans la nouveauté pour sa dernière liste de l’année. Il a fait appel à des habitués pour les rencontres décisives face au Kazakhstan puis en Finlande, qui doivent permettre aux champions du monde en titre de décrocher leur billet pour le Qatar. Il a ainsi décidé de convoquer Alphonse Areola, qui revient dans l'effectif pour la première fois depuis novembre 2019, pour compenser le forfait de Mike Maignan (blessé) et accompagner Hugo Lloris et Benoît Costil au poste de gardien. Deschamps tranchera en revanche plus tard pour savoir qui du portier prêté à West Ham par le PSG et Costil sera la doublure de Lloris.

En défense, l’ancien capitaine a fait dans le classique avec le retour de Kurt Zouma pour pallier l’absence de Raphaël Varane touché aux ischio-jambiers. Non sélectionné dans un premier temps, Clément Lenglet a lui remplacé Presnel Kimpembe blessé à la cuisse gauche.

Deschamps a aussi pu compter sur le retour dans l’entrejeu de N’Golo Kanté, touché par le Covid-19 en octobre, ainsi que sur celui de Kingsley Coman en attaque, où Olivier Giroud fait encore défaut. Tout comme Anthony Martial, qui n’a plus avec Manchester United depuis un mois. Christopher Nkunku, très performant depuis le début de la saison avec le RB Leipzig devra encore patienter avant de connaître sa première convocation.

Pour le reste, Deschamps a très largement fait confiance au groupe de joueurs vainqueurs de la Ligue des Nations en Italie le mois dernier avec en défense Benjamin Pavard, Jules Koundé, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Dayot Upamecano, Presnel Kimpembe, Léo Dubois et Théo Hernandez, alors que Paul Pogba, Adrien Rabiot et les jeunes Mattéo Guendouzi et Aurélien Tchouaméni figurent eux parmi les milieux de terrain.

En attaque, Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé ont évidemment été retenus, avec Wissam Ben Yedder et Moussa Diaby. A eux désormais de terminer le travail pour aller au Qatar. En tête de leur groupe, les Bleus seront qualifiés en cas de victoire contre le Kazakhstan au Parc des Princes (13 novembre). Même en cas de contre-performance, un match nul leur suffirait trois jours plus tard en Finlande pour décrocher leur ticket.