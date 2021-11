Equipe de France : suivez en direct la liste de Didier Deschamps (vidéo)

Didier Deschamps va annoncer, ce jeudi, son ultime liste de l’année pour les deux dernières rencontres de qualification à la Coupe du monde 2022. Une annonce à suivre en direct à partir de 14h sur CNEWS.fr.

Avant de clôturer une année 2021 mitigée avec l’élimination dès les 8es de finale l’Euro et le sacre en Ligue des nations le mois dernier, les Bleus ont un travail à terminer. Celui de qualifier l’équipe de France pour la Coupe du monde dans un an au Qatar. Une victoire, au Parc des Princes, contre le Kazakhstan (13 novembre) permettrait aux coéquipiers d’Hugo Lloris, en tête de leur groupe, de valider leur billet avant leur déplacement, trois jours plus tard, à Helsinki pour affronter la Finlande.

Pour atteindre cet objectif, le sélectionneur tricolore sera notamment privé de Raphaël Varane et Mike Maignan, tous deux blessés. Mais il devrait pouvoir compter sur son noyau dur composé d’Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Karim Benzema, Paul Pogba, Hugo Lloris et N’Golo Kanté remis de sa blessure. Kingsley Coman est également pressenti pour retrouver les Tricolores, tout comme Ousmane Dembélé qui a retrouvé lui aussi les terrains. Reste à savoir si Olivier Giroud sera encore laissé de côté.

En défense, Theo Hernandez et Jules Koundé se sont imposés depuis la rentrée et devrait à nouveau être convoqués. Mais l’absence de Varane laisse une place vacante, convoitée par Dayot Upamecano. Mais une surprise n’est pas à exclure avec la possible convocation de William Saliba en grande forme avec l’OM. Chez les gardiens aussi, ça risque de bouger avec le forfait de Maignan. Si Benoit Costil devrait endosser le rôle de doublure, Deschamps rappellera-t-il Steve Mandanda, qui ne joue plus à l’OM, ou Alphonse Areola, désormais à West Ham, ou préferera-t-il le jeune Illan Meslier (Leeds), habituel portier des Espoirs ? Réponse à 14h.