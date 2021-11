Grand Prix du Mexique : Vers un scénario à la Prost-Senna entre Hamilton et Verstappen ?

Douze points d’écart et encore seulement cinq courses à jouer. Entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, le titre mondial pilotes de Formule 1 va se jouer dans les dernières virages de la saison. A la veille du Grand Prix du Mexique (ce dimanche à 20h sur Canal +), le spectre d’un scénario Prost-Senna inquiète Toto Wolff, le manager de Mercedes.

Ce sont deux accidents restés dans la légende du sport automobile. En 1989, Alain Prost aborde le dernier Grand Prix de la saison à Suzuka une poignée de points devant Ayrton Senna. Pendant la course, le Français ferme la porte sur une tentative de dépassement osée de son coéquipier. Aucun des deux ne marque de point, ce qui offre le troisième titre mondial au Tricolore. En 1990, le scénario s’inverse, toujours au Japon. Senna fonce dans Prost dès le premier virage et conquiert son second championnat du monde.