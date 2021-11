Boxe : Canelo Alvarez unifie les titres des super-moyens avec un TKO incontestable

Un défi relevé haut la main et une performance historique. Le boxeur Saul «Canelo» Alvarez est venu à bout de son adversaire Caleb Plant sur arrêt de l'arbitre au onzième round, dans la nuit de samedi à dimanche. Il détient désormais l'ensemble des ceintures chez les super-moyens.

Avec cette victoire nette et sans bavure, le Mexicain de 31 ans a ajouté le titre IBF aux WBA, WBC et WBO qu'il possédait déjà. Seuls six boxeurs ont déjà réalisé cet exploit, un club très fermé qui comprend par exemple l'Ukrainien Oleksandr Usyk (mi-lourds) ou l'Américain Bernard Hopkins (moyens). Alvarez est le seul super-moyen de la liste.

CANELO ALVAREZ DEVIENT LE CHAMPION INCONTESTÉ DES SUPERS-MOYENS !





Caleb Plant est mis KO au 11e round !! #CaneloPlantpic.twitter.com/LuYQOab75z — La Sueur (@LaSueur_off) November 7, 2021

Dans l'enceinte surchauffée du MGM Arena de Las Vegas, devant plus de 16.000 spectateurs, le boxeur s'est montré patient. Il n'a pas décoché un coup pendant les premières minutes de combat, et a attendu la onzième reprise pour en finir. Mais il n'a jamais été mis en danger, dominant largement son adversaire américain.

Des enchaînements de crochets efficaces

Son jab du gauche a usé Plant, tout comme ses enchaînements de crochets. A la onzième reprise, l'Américain est allé une première fois au tapis, a même été compté, puis il a tenté de revenir. Mais le virevoltant Mexicain ne lui en a pas laissé le temps, faisant pleuvoir les coups sur l'Américain, qui a été arrêté par l'arbitre après un second séjour au sol.

Le combat, prometteur, n'a pas déçu, d'autant que la tension entre les deux boxeurs avait été savamment entretenue. Fin septembre, ils en étaient venus aux mains lors du traditionnel «Face off». A cette occasion, Canelo avait déjà prouvé sa capacité à esquiver les coups.

Heated face off here before the #CaneloPlant press conference





Streaming live: https://t.co/mIPZRjJbFo pic.twitter.com/7WXH6hAQu6 — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) September 21, 2021

Pour Canelo Alvarez, il s'agit de la 57e victoire (dont 39 avant la limite) en 60 combats (2 nuls, 1 défaite). «Vous allez assister à quelque chose dont vous vous souviendrez longtemps», avait-il promis avant le combat. Il n'avait pas menti, et on se demande désormais quel défi pourra bien être à sa hauteur. Avec 40 millions de dollars en plus sur son compte en banque, il peut voir venir.