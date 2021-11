Grand Prix d’Algarve de MotoGP : Bagnaia s’impose, Quartararo contraint à l'abandon après une chute

Une victoire pour l’honneur. Francesco Bagnaia a remporté, ce dimanche, le Grand Prix d’Algarve de MotoGP, interrompu avant la fin, devant Joan Mir. Déjà assuré du titre de champion du monde, Fabio Quartararo a été contraint à l'abandon après une chute à cinq tours de l'arrivée.

Cette avant-dernière course de la saison n’a pu aller à son terme. La faute à un accrochage entre Iker Lecuona et Miguel Oliveira, qui a provoqué leur chute et contraint la direction de course à sortir le drapeau rouge. C’est donc deux tours avant la fin que Francesco Bagnaia a été déclaré vainqueur sur le circuit de Portimao.

Ce succès, son troisième de l’année, est une consolation pour le pilote italien, deux semaines après sa chute lors du Grand Prix d’Emilie Romagne qui a offert le titre de champion à Fabio Quartararo. Parti en pole, Bagnaia a tenu bon pour décrocher cette victoire, qui lui permet de consolider sa 2e place au classement du championnat du monde devant Joan Mir, son dauphin au Portugal. Avec cette deuxième place sur le podium, le champion du monde sortant est lui assuré de finir à la 3e place du général.

Très attendu après son sacre obtenu en Italie, Fabio Quartararo a été beaucoup moins à la fête. Seulement 7e au départ, son week-end s’est achevé avec une chute survenue à cinq tours de l’arrivée, alors qu’il occupait la 6e position derrière son compatriote Johan Zarco, 5e et assurer de terminer meilleur pilote indépendant de la saison. C'est le tout premier abandon de la saison pour le Niçois. Heureusement sans conséquence.

«Il a perdu l’avant une première fois au bout de quelques tours. Ça devenait compliqué derrière Martin et Zarco et il a fini par perdre l’avant. Mais bon ce n’est pas très grave. Le pilote est indemne. C’est la vie, ça arrive. C’est sa première chute en course de l’année», a déclaré son manager Eric Mahé. Fabio Quartararo tentera de se rattraper dès la semaine prochaine lors du Grand Prix de Valence pour clôturer la saison de la meilleure des manières avant de pouvoir profiter de vacances bien méritées.