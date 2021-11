Novak Djokovic-Daniil Medvedev, finale du Rolex Paris Masters : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Comme ils se retrouvent… Un peu moins de deux mois après la finale de l’US Open, les routes de Novak Djokovic et Daniil Medvedev vont à nouveau se croiser, ce dimanche, cette fois en finale du Rolex Paris Masters. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité à partir de 15h sur C8 et Eurosport 1.

Le n°1 mondial ne garde pas un bon souvenir de sa dernière confrontation avec celui qui est son dauphin au classement ATP. A New York, mi-septembre, le Serbe, qui avait remporté l’Open d’Australie (déjà face à Medvedev), Roland-Garros et Wimbledon, avait été privé d’un Grand Chelem sur une même année et du même coup d’un 21e titre en Majeur par le Russe, qui avait lui soulevé son premier Grand Chelem de l’autre côté dans l’Atlantique.

A Bercy, où il a retrouvé la compétition après sept semaines sans jouer, Djokovic a repris sa marche en avant et va tenter de prendre sa revanche pour ajouter un 37e sacre en Masters 1000 à son palmarès, lui qui est déjà assuré de terminer la saison n°1 mondial pour la septième fois après 2011, 2012, 2014, 2015, 2018 et 2020. Un nouveau record dans sa très riche carrière, dépassant le «héros de son enfance» à savoir Pete Sampras qui y est parvenu six ans d'affilée entre 1993 et 1998.

«Je suis extrêmement fier. Je suis reconnaissant de pouvoir marquer l’histoire en dépassant Sampras qui était mon idole quand j'étais enfant. (…) C’est une sensation incroyable», a confié Djokovic, qui n’en a pas oublié pour autant sa finale. Et il a conscience qu’elle ne sera pas évidente au regard de leurs dernières confrontations. «La dernière fois qu’on s’est joué, il a gagné. Et je l’avais battu à l’Open d’Australie. A chaque fois, c’étaient des matchs serrés. J’espère que je vais pouvoir changer la donne ici, j’espère que j’ai appris de ce qui s’est passé à New York. Je l’ai vu jouer contre Alexander Zverev (en demi-finale, ndlr) et il est vraiment au meilleur de sa forme, son tennis est fantastique», a-t-il concédé.

Novak Djokovic sait à quoi s’en tenir surtout que Daniil Medvedev, tenant du titre, ne souffre d’aucun complexe face à son aîné. Leurs différents affrontements (5 victoires à 4 pour Djokovic) le prouvent. «C’est toujours une sensation incroyable et un gros challenge, j’aime bien ça. Si on se retrouve, c’est bien pour nous deux, puisqu’on ne peut le faire qu’en finale. J’aime bien jouer contre lui, je ne sais pas si lui aime bien jouer contre moi, a-t-il noté. On a des matchs très durs en général.» De quoi promettre une finale aussi belle qu’indécise.