PSG : Neymar n’aurait pas franchi la barre des 400 buts contre Bordeaux

Plusieurs semaines qu’il attendait ça. Très en jambes, Neymar a été le grand artisan de la victoire du PSG, samedi soir, à Bordeaux avec un doublé (2-3). Mais le Brésilien n’aurait pas atteint la barre symbolique des 400 buts dans sa carrière comme indiqué par certains sites.

La dernière réalisation de Neymar sous le maillot parisien remontait au 19 septembre dernier. Il avait trouvé le chemin des filets sur penalty lors de la victoire arrachée face à Lyon (2-1). Depuis le début de la saison, il a souvent été pointé du doigt pour son état physique et ses performances brouillonnes. A l’image de son équipe.

Mais l’international brésilien commence à monter en puissance, en témoignent sa prestation et ses deux buts en Gironde. Il a ouvert le score sur une frappe tendue avant de doubler la mise sur un mouvement orchestré avec Kylian Mbappé. Pour certains, ces deux réalisations étaient ses 400e et 401e buts de sa carrière. Mais la réalité serait toute autre.

A en croire le site transfermarkt, le n°10 du PSG n’aurait inscrit «que» 335 buts depuis le début de sa carrière : 105 buts avec Barcelone, 90 avec Paris, 70 buts avec l’équipe du Brésil et 70 buts avec Santos et non 136 buts comme rapporté divers sites. Loin aussi des 434 buts revendiqués par Neymar depuis ses premiers pas avec l’équipe première de Santos en mars 2009.

Ces chiffres prendraient en compte certains buts inscrits lors de matchs amicaux ou de tournois de jeunes avec Santos ou le Brésil. Des buts non-officiels pour la majorité des statisticiens. Mais apparemment pas pour Neymar, qui va tenter d’augmenter son compteur lors de la trêve internationale avec la Seleçao et à son retour à Paris.