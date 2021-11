Rolex Paris Masters : Djokovic prend sa revanche sur Medvedev et remporte un 37e Masters 1 000

Novak Djokovic tient sa revanche. Deux mois après la finale perdue à l’US Open, le n°1 mondial a renversé, ce dimanche, Daniil Medvedev en finale du Rolex Paris Masters (4-6, 6-3, 6-3) pour décrocher un 6e sacre à Bercy et un 37e titre en Masters 1 000. Un record de plus dans sa carrière.

Les larmes de New York ont été effacées. Elles ont été remplacées par un large sourire sur le visage de Novak Djokvic, qui a encore marqué l’histoire du tennis dans la capitale française. Après avoir triomphé sur la terre battue de Roland-Garros en juin dernier, c’est à Bercy qu’il a continué d'écrire sa légende. Alors que sa victoire en demi-finale lui avait déjà assuré de terminer la saison n°1 mondial pour la septième fois (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021), dépassant le «héros de son enfance» Pete Sampras (entre 1993 et 1998) pour détenir seule ce record, ce succès sur le Russe lui a offert un 37e Masters 1 000. Il est, là aussi, le seul à avoir réussi cette performance, devançant Rafael Nadal (36 titres).

Pourtant tout n’avait pas très bien commencé pour le Serbe qui a sans doute cru revivre le scénario à l’US Open mi-septembre. Bousculé et breaké d’entrée par le tenant du titre, il est parvenu à recoller au score, mais il a concédé la première manche. Touché mais pas coulé, il a haussé son niveau dans le deuxième set qu’il a démarré pied au plancher et qu’il est parvenu à conclure au terme d’un dernier jeu acharné. Et après un début de dernier set accroché, Novak Djokovic a pris le dessus sur son adversaire même s’il a tremblé au moment de servir pour le gain du match.

Un retour triomphal pour le n°1 mondial qui avait fait une pause de sept semaines depuis son échec à New York, où son dauphin au classement ATP l’avait privé d’un Grand Chelem calendaire après avoir conquis l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon, avant de faire son retour à la compétition cette semaine à Paris. «Je me sens très fier et très heureux. C’est le plus grand rival que j’ai eu cette année. Il m’a battu en finale de l’US open. J’ai regardé ce match et l’ai analysé avec mon coach. J’ai essayé de préparer mon jeu pour gagner cette rencontre. C’est fantastique», s’est réjoui Novak Djokovic, vainqueur du 86e titre de sa carrière.

Avec ce 6e titre à Bercy, après 2009, 2013, 2014, 2015 et 2019, le Serbe a déjà pris rendez-vous avec le Masters de Turin, où Daniil Medvedev sera une nouvelle fois son plus sérieux rival. Et comme à Paris, il espère bien succéder au Russe, qui a remporté le tournoi des maîtres l’année dernière, et décrocher un 6e Masters, six ans après son dernier sacre, pour égaler le record de Roger Federer.