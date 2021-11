Vidéo : Francis Ngannou snobe Ciryl Gane, choqué par cette attitude

Francis Ngannou et Ciryl Gane se sont croisés samedi à l’UFC 268 à New York. A deux mois de leur affrontement, le Camerounais a préféré ignorer le Français, surpris par cette attitude.

Le combat est lancé. Présent au Madison Square Garden pour soutenir son coéquipier à la MMA Factory, Nassourdine Imavov (vainqueur par TKO de l’Américain Edmen Shahbayan), Ciryl Gane était accompagné de Fernand Lopez, son entraîneur de toujours… mais également l’ancien coach de Francis Ngannou.

Et alors que le champion UFC des poids lourds et le champion «intérimaire» se retrouveront le 22 janvier à Anaheim (Californie) pour la suprématie de la catégorie reine, il y a déjà eu de l’électricité dans l’air à New York.

SCENES BACKSTAGE AT #UFC268.



@Francis_Ngannou & @Ciryl_Gane get a good look at each other months before their championship clash! pic.twitter.com/mVVlH93rAJ

— UFC Europe (@UFCEurope) November 7, 2021