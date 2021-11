Vidéo : le spectaculaire KO infligé par Chris Barnett et sa célébration originale à l'UFC 268

Chris Barnett a réalisé le KO de la soirée lors de l’UFC 268 samedi à New York. «Beastboy» a également enchaîné avec une célébration spectaculaire.

Opposé à Gian Villante, celui qui est né en Espagne a enregistré une impressionnante victoire (22 victoires en MMA dont 17 par KO) en envoyant d’abord son adversaire au sol avec un «high kick» sublime avant d’aller le «terminer» au sol, aux poings.

WHAT DID WE JUST SEE?!





CHRIS BARNETT WITH A DAMN WHEEL KICK TO THE HEAD! #UFC268 pic.twitter.com/NqusdsW43u

— UFC Europe (@UFCEurope) November 6, 2021