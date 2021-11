Barcelone : Dembélé, Messi, Guardiola, Brésil… les dix déclarations à retenir de la présentation de Xavi

C’était le grand jour. Six ans après son départ, Xavi a fait son retour au FC Barcelone, où il a pris, ce lundi, ses fonctions d’entraîneur avec l’objectif de redresser le club catalan en crise de résultats. Voici les dix déclarations à retenir de sa présentation au Camp Nou.

Son retour

«Je suis très ému par l’accueil des supporteurs. Il me tarde de commencer le travail dès demain. Je sais que c’est un moment compliqué mais je suis heureux d’être le nouvel entraîneur du Barça.»

Sa philosophie

«Nous voulons presser haut, être agressifs, être intenses, attaquer... L’ADN du Barça, celle d’une équipe qui laisse son âme sur le terrain, ce qui a fait notre grandeur.»

Son rapport avec les joueurs

«Être joueur du Barça est parfois difficile psychologiquement. Mais nous sommes là pour les aider professionnellement et personnellement. Ensemble, nous serons meilleurs.»

Les jeunes

«Nous avons une génération de jeunes, très jeunes, extraordinaires. Ils n’ont même pas 17 ans et brillent déjà au Barça et en sélection, comme Gavi. Nous devons les aider à grandir mais ils sont excellents.»

Les blessures

«Évidemment, nous sommes inquiets. Nous devons mettre de l’ordre, voir quel est le problème et trouver des solutions. C'est une tâche dans le domaine médical. Nous avons une idée, mais nous devons parler au président.»

Ousmane Dembélé

«Ousmane Dembélé peut être le meilleur joueur du monde à son poste s’il travaille dur et se sent bien. Mais nous devons travailler avec lui et exiger cela. (…) Évidemment que j’ai envie qu’il prolonge. (…) Il a un talent extraordinaire. Nous devons l’aider pour qu’il se blesse moins.»

Lionel Messi

«Bien sûr que j’aurais aimé entraîner Lionel Messi. Comme Samuel Eto’o ou Ronaldinho. (…) Il m’a écrit et m’a souhaité bonne chance, il est le meilleur joueur du monde et de l’histoire de ce club. (…) Nous ne l’avons plus et nous ne devons plus penser aux joueurs qui ne sont pas là.»

La comparaison avec Pep Guardiola

«Être comparé à Guardiola est un honneur pour moi par rapport à tout ce qu’il a donné au football et au Barça. Pour moi, il est le meilleur entraîneur du monde. Et c’est une référence pour moi, d’abord en tant que joueur et maintenant comme entraîneur.»

L’équipe du Brésil

«C’est vrai que j’ai parlé avec la fédération brésilienne pour être l’adjoint de Tite et prendre l’équipe après la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais mon rêve a toujours été de venir à Barcelone»

Le mercato

«Nous allons évaluer la question des transferts avec le club et nous allons décider. Il est encore tôt, mais nous allons travailler pour essayer de renforcer l'équipe. Tout marché est une opportunité.»