Boxe : Mike Tyson nouvel entraîneur d'Anthony Joshua ?

Mike Tyson a confié qu’il serait honoré d’entraîner Anthony Joshua, qui a récemment été battu par Oleksandr Usyk. De quoi le voir au côté du Britannique prochainement ?

L’idée fait saliver. Alors qu’il a été dépossédé de ses ceintures WBA, IBF et WBO par l’Ukrainien pour sa deuxième défaite en carrière, «AJ» compte bien prendre sa revanche prochainement (février 2022 ?). Pour se faire, il se cherche un nouvel entraîneur.

On a ainsi pu voir Anthony Joshua aux Etats-Unis visiter les camps d’entraînements notamment de Tony Yoka et Saul Alvarez, laissant place à toutes les hypothèses possibles. Mais ce week-end, c’est Mike Tyson qui lui a proposé ses services.

Présent lors du combat entre Canelo et Caleb Prant, «Iron Mike» a discuté avec Eddie Hearn, le promoteur de Joshua, et lui a confié son envie de l’aider. «Ce serait un honneur, a lancé l’ancien patron des poids lourds. Pas pour se battre, mais pour aider les uns les autres, ce serait génial.»

Mike Tyson a également eu un message pour Deontay Wilder qu’il apprécie et qui a de nouveau été battu par Tyson Fury. «Anthony Joshua et (Deontay) Wilder ne devraient pas être déprimés et abandonner le monde», a-t-il lancé. De quoi relancer les deux poids lourds ?

Plongez dans l'univers des sports de combat avec le podcast L'Arène