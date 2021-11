Il court un marathon en poussant le fauteuil roulant de sa mère et entre dans le livre des records

Il court après la vie. Eric Domingo Roldan a participé, ce week-end, à la 42e édition du marathon de Barcelone en poussant le fauteuil roulant de sa mère atteinte de sclérose en plaques dans le but de sensibiliser à cette maladie. Et sa performance lui a valu d’entrer dans le livre des records.

Au total, 2 heures 53 minutes et 28 secondes. C’est le temps (officiel) qu’il a fallu à ce jeune athlète amateur pour effectuer les 42 kilomètres de l’épreuve jusqu’à l’arrivée. Ce chrono lui a permis d’établir un nouveau record. Mais son but était avant tout de donner plus de visibilité à la sclérose en plaques.

Eric Domingo Roldan et sa mère avaient déjà tenté de battre ce record, l’année dernière, au Marathon de Séville. En vain. Mais le jeune homme, passionné de course à pied et qui dispute des marathons depuis 2016, s’était alors fait la promesse de le battre à Barcelone. C’est désormais chose faite.

Et cette «victoire» est d’autant plus belle que sa mère a eu le Covid-19 au mois d’août et était sur le point de mourir. «Grâce à sa force et sa volonté de vivre, elle s'est rétablie. Sa motivation était de pouvoir à nouveau franchir un objectif, de refaire un marathon, chez elle, avec ses amis, avec son peuple, faire l’histoire», a déclaré Eric Domingo Roldan.

«Aujourd’hui est le jour le plus heureux de ma vie. Nous avons réalisé un rêve et à la maison», s’est réjouie de son côté sa mère Silvia, qui vit avec cette maladie depuis dix-sept ans. Avec son fils, ils ont également lancé une collecte de fonds destinée à améliorer la qualité de vie des malades et de faire avancer la recherche.