PSG : Enfin le bout du tunnel pour Sergio Ramos ?

Sergio Ramos entrevoit--il enfin le bout du tunnel ? Le défenseur espagnol (35 ans) s’est engagé le 8 juillet dernier avec le PSG pour renforcer l’arrière-garde parisienne et apporter son expérience. Sauf que quatre mois plus tard jour pour jour, entre blessures et rechutes, il n’est toujours pas apparu sous ses nouvelles couleurs. Mais c’est peut-être pour bientôt.

Depuis sa signature, l’ancien madrilène a beaucoup fait parler. Pas pour ses performances sur les terrains, puisqu’il n’a toujours pas joué avec Paris, mais avant tout pour son état physique. Sergio Ramos traîne depuis bientôt un an des blessures à répétition qui lui ont gâché sa dernière saison avec le Real Madrid, ne jouant qu’une vingtaine de rencontres. Et ses problèmes ne se sont pas arrangés dans la capitale.

Il a accumulé les pépins physiques qui l’ont empêché de faire ses débuts avec Paris et même de s’entraîner régulièrement avec le groupe, se contentant de séances individuelles et de séances en salle. Face à cette fragilité, son cas a fait débat et créé un certain malaise au sein du club, dont le choix de faire signer l’international espagnol a été sérieusement remis en question. Une résiliation de contrat aurait même été évoquée. C’est dire si cette situation a agité le vice-champion de France.

Mais elle se serait apaisée ces derniers jours. Son entourage est d’ailleurs sorti du silence pour démentir ces informations. «Sergio ne va pas prendre sa retraite, son contrat ne va pas être rompu, il n’y a aucun doute, a assuré son frère et agent René. C’est une question physique et il rejouera dès qu’il le pourra.» Et il pourrait le faire très bientôt.

Lors de son dernier point médical, en fin de semaine dernière, le PSG avait indiqué que le défenseur reprendrait «avec le groupe la semaine prochaine.» Il est donc attendu avec les Parisiens non retenus avec leur sélection ce mardi ou mercredi. Si tout se passe bien, il pourrait même faire ses premiers pas lors de la venue de Nantes le 20 novembre prochain pour la 14e journée de Ligue 1.

Les débuts de Sergio Ramos pourraient faire du bien et solidifier une défense parisienne perméable depuis le début de la saison avec pas moins de 19 buts encaissés en 18 matchs toutes compétitions confondues. Ils pourraient également permettre à Mauricio Pochettino de changer de système en passant en 3-5-2. S’il n’y a pas une énième rechute d’ici là…