Barça : un attaquant algérien comme première recrue de Xavi ?

Officialisé lundi en tant qu’entraîneur du FC Barcelone, Xavi a déjà commencé son travail. Et il aurait même déjà choisi sa première recrue.

Après s’être séparé de deux médecins de l’ancien staff technique, l’ancien milieu de terrain blaugrana, revenu à la maison après avoir commencé sa carrière de technicien à Al Sadd au Qatar, pense déjà à remanier son équipe. Si certains joueurs pourraient être poussés vers la sortie comme les Français Clément Lenglet et Samuel Umtiti ou l’attaquant néerlandais Luuk de Jong, au niveau des arrivées, un nom circule.

Et c’est justement au poste d’attaquant qu’un nouveau joueur pourrait poser ses valises en Catalogne. Selon de nombreuses rumeurs, il s’agirait de Baghdad Bounedjah. Un nom plutôt surprenant mais qui s’expliquerait assez facilement.

Agé de 29 ans, l’international algérien, vainqueur de la CAN 2019 avec les Fennecs, a la particularité de bien connaître Xavi Hernandez pour avoir été son joueur à Al Sadd entre mai 2019 et donc novembre 2021. Et surtout son buteur. Il faut dire que depuis 2015, Bounedjah, dont le nom a circulé lors des deux derniers mercatos d’été notamment à Marseille, a inscrit 176 buts en 164 rencontres toutes compétitions confondues.

Et alors que le Barça est en difficulté financière, Bounedjah serait la solution parfaite puisqu’il ne devrait pas coûter aussi cher qu’un attaquant de renom sur la scène européenne.