Essai : Roger Federer, un mythe pour l'éternité ?

A moins de vivre en ermite depuis deux décennies, difficile de ne pas avoir entendu parler de Roger Federer, même sans avoir jamais vu un match de tennis de sa vie. Car au-delà de son palmarès et de sa carrière de sportif, le Suisse a débordé au fil du temps et de ses exploits le simple cadre de sa discipline, comme rarement un champion avait pu le faire avant lui.

Un constat difficile à réfuter, et que viennent amplifier Charles Haroche, professeur de rhétorique à Sciences Po Paris, et Frédéric Vallois, lui aussi enseignant à Sciences Po Paris et «plume» au sein d'un groupe du CAC40, dans leur ouvrage «Federer, un mythe contemporain» (Solar éditions). Et si l'intitulé semble au premier abord démesuré, à la lecture de ses 200 pages, il faut bien admettre que le parcours du Bâlois force le respect et incite aux superlatifs, et que le parallèle avec les surhommes peuplant les mythes et légendes semble convenir au dieu du court. Désormais âgé de 40 ans, l'athlète au sublime revers à une main et aux revenus les plus élevés au monde pour un sportif, est devenu au fil du temps un compétiteur, un ambassadeur, un chef d’entreprise, un philanthrope, et une icône, et est désormais rentré à jamais au panthéon de son sport avant même d’avoir terminé – on l’espère, tout comme les auteurs – son immense carrière.

Si on ne compte plus les replays de ses plus beaux échanges sur le Web, vus et revus, envoyés, postés des millions de fois sur les réseaux sociaux par tous ses fans, les publicités qui tournent en boucle au moindre tournoi diffusé – en Suisse, difficile de trouver une pancarte sans que son nom y figure – le livre, qui reprend le fil de sa vie depuis ses débuts, offre un regard original sur le tennisman. Une gageure, quand on sait, comme le notent les auteurs, que tous les genres littéraires se sont penchés sur son cas, de la pièce de théâtre, à la bande dessinée, la fiction, la biographie, en passant par le polar.

Le parcours vers la gloire

A grand renfort de citations, d'emprunts à la littérature, à l'art ou à la philosophie, et d'analyses des éléments constitutifs d'un mythe, les auteurs dressent ainsi le portrait de ce héros des temps modernes, reflet d'une époque où les fans se comptent en millions à travers la planète, et où le sponsoring - de préférence de luxe pour l'élégant ambassadeur - se décline sur tous les écrans du monde. Et alors que d'autres immenses champions dans leur sport auraient pu toucher à cette forme de reconnaissance universelle, l'ouvrage avance que Roger Federer «résout les paradoxes et sublime les antagonismes : icône locale et mondiale, tempérament de feu et de glace, réconciliation du corps et de l'esprit, talent inné et acquis, tennis classique et révolutionnaire, chroniqueur de l'instant et historien du temps long». De quoi séduire le plus grand nombre...

Les deux écrivains - qui, il faut le dire, déclarent honnêtement leur flamme à l'icône, autant que l'auteur de cet article - posent dans la foulée les trois fonctions du mythe - «conter, sacraliser, expliquer» - pour mieux les apposer à l'homme aux 20 titres du Grand Chelem : «Par ses prouesses techniques, par le récit qui s'est construit autour de lui, par l'immense communauté de fidèles qu'il rassemble, par la représentation idéalisée de l'humanité qu'il projette, Federer incarne la figure mythique par excellence». Puis de citer l'historien Joseph Campbell et son analyse des 12 étapes classiques du héros de l'Antiquité, entre ascension, chute, et rédemption. Les chapitres du livre, qui suivent la carrière du tennisman depuis ses premiers pas, viennent cautionner ce parcours idéal vers la gloire, à grand renfort de rappels des heures glorieuses du «Maitre», comme cette inoubliable finale de l'Open d'Australie 2017, lorsque, âgé de 35 ans, il bat en 5 sets l'autre revenant Rafael Nadal.

L’ouvrage permet ainsi, et ses fans ne s’en plaindront pas, d’inscrire dans un temps très long lorsqu’on parle d’une carrière de sportif de haut niveau le geste du Roi Roger, et permet ainsi de prendre conscience de l’épaisseur qu’a pu prendre le personnage au fil du temps. Car comme le rappellent Charles Haroche et Frédéric Vallois, les premiers temps de la légende ne furent pas aussi glorieux que la suite qui allait en découler. Et certains souvenirs et anecdotes feront à coup sûr replonger ceux dont la ferveur se serait un peu émoussée après presque deux ans loin des terrains pour le recordman de victoires à Wimbledon, de son premier triomphe face à son idole Sampras en 2001, au match du siècle en finale du tournoi londonien face à Nadal en 2008. Se pose ainsi immanquablement la question du GOAT («Greatest Of All Time», le fameux Plus grand joueur de tous les temps, NDLR) que les auteurs n'éludent pas, dans l'un des plus savoureux chapitre du livre, intitulé «Le Bon, la Brute et le Truand».

L'épine Djokovic

Un passage dans lequel les deux auteurs - le pauvre Djokovic tient la place du Truand - ont sans doute dû puiser au fond d'eux même pour justifier la place à part que Roger Federer gardera dans les livres d'histoire du tennis. Car cette fin d’année 2021 a vu Novak Djokovic reprendre sa route en avant dans le rôle de briseur de record qui lui convient le mieux, pas plus tard que la semaine dernière lors du tournoi de Bercy – et une septième année consécutive à la place de N1 mondial, record de Sampras à la clé. Le joueur serbe est en effet passé en septembre dernier à un cheveu de signer le plus grand exploit de son sport, le Grand Chelem calendaire, en finale de l’US Open face à Daniil Medvedev, tout heureux de le stopper dans cette quête de victoire qui l’aurait définitivement placé au dessus de ses deux aînés.

De son côté, Roger Federer tente toujours de revenir à son meilleur niveau, celui atteint lors du tournoi de Wimbledon 2019, ou il avait failli accomplir ce qui serait resté comme sa plus belle victoire, mais qui se termina par une défaite en forme de tragédie en 5 sets face à… Novak Djokovic, après avoir eu 2 balles de matchs. Blessures, pandémie, retour raté cette année sur l’herbe du tournoi londonien… Quelle pourrait bien être la place du Suisse lorsque la lame de fond Djokovic aura fait tomber tous ses records ?

Pour Frédéric Vallois, «il y a en fait deux débats. celui sur le plus grand joueur, et là Federer est indépassable, et celui sur le meilleur, une place que Djokovic devrait prendre un jour. C'est le plus jeune des trois monstres, et il a encore le temps de glaner quelques titres du Grand Chelem». Et si Nadal reste toujours un concurrent sérieux, «l’icône Federer reste le plus bel ambassadeur de la petite balle jaune : la question de la grandeur ne se décide pas uniquement sur le terrain sportif. Federer est un touche-à-tout qui dépasse le cadre du tennis. Et il est toujours le n°1 dans le coeur du public», avance l'auteur. Quand un Djokovic continue malgré ses faits d’arme à jouer contre deux adversaires – le joueur plus le public – Federer est ovationné à travers le monde, jusqu’à voler la vedette à Beyoncé ou Omar Sy lors du récent mariage d'Alexandre Arnault, le fils de Bernard Arnault, à Venise.

Un «héritage sans héritier»

Impossible en tout cas selon le co-auteur d'imaginer que la présence de Federer a eu lieu lors du dernier Wimbledon et sa défaite en trois sets face au polonais Hurkacz. « Le champ des possibles est assez large. Son dernier match n'était pas à Wimbledon !» se persuade l'auteur. «Il reviendra sans doute sur gazon au printemps 2022, ou, au pire, lors de sa compétition, la Laver Cup, à Londres, l'année prochaine. Nadal lui a fait un appel du pied en ce sens, pourquoi pas à ses côtés en double ?»

Et au-delà de Federer, l'heure de la retraite devrait sonner dans les quelques années à venir pour le trio magique, qui détient 60 Grand Chelem. De quoi imaginer un immense vide après eux, malgré toutes les tentatives de promotion de la «Next Gen». Un véritable défi pour le monde du tennis. «Il sera très difficile de trouver un héritier à Federer, qui a élevé le tennis au rang d'art, et ce n'est peut-être pas souhaitable. Mais le départ des trois monstres du début de ce siècle pose immanquablement la question de l'après. Il faudra peut-être innover, non pas de la part des joueurs - comment se saisir tout de suite de cet héritage si lourd ? - mais du tennis en lui-même, sur le format des matchs, un changement de règles. On sait que Federer a toujours été plutôt conservateur là dessus, mais comment devenir attractif sans ces Trois Fantastiques ?», s'interroge ainsi, non sans émotion, Frédéric Vallois.

Federer, un mythe contemporain, C.Haroche et F.Vallois, éditions SOLAR, 202 pages, 14,90 €.