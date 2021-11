Manchester United : Année terminée pour Paul Pogba ?

Paul Pogba pourrait ne pas refouler les terrains d’ici à la fin de l’année. Touché lundi à l’entraînement avec l’équipe de France, le milieu de terrain tricolore est forfait pour les deux matchs des Bleus contre le Kazakhstan et en Islande et son absence devrait être comprise entre huit et dix semaines.

Il était l’un des rares joueurs présents sur la pelouse, lundi, pour le premier entraînement des champions du monde, réunis à Clairefontaine. Et après une frappe au cours d’un exercice, il s’est immédiatement tenu la cuisse droite sous le regard inquiet de Didier Deschamps. Se tenant le haut de la cuisse, l’ancien turinois n’a pas terminé l’entraînement léger et a filé au vestiaire en boitant accompagné du médecin des Bleus. Ce qui ne laissait présager rien de bon.

Et la mauvaise nouvelle est tombée en fin de soirée avec l’annonce de son forfait pour les deux rencontres décisives pour la qualification à la Coupe du monde 2022 au Qatar face aux Kazakhs (samedi) et les Islandais (16 novembre). Substitué par Jordan Veretout appelé en renfort, Pogba a repris la direction du nord de l’Angleterre pour passer des examens plus approfondis de sa cuisse.

Mais selon les premiers diagnostics, il devrait ne pas pouvoir rejouer avant huit semaines et son retour à la compétition avant la fin de l’année semble sérieusement compromis. Un coup dur pour l’équipe de France, mais surtout pour Manchester United qui traverse une période mouvementée.

Paul Pogba, critiqué après ses dernières prestations, risque de manquer une dizaine de matchs avec les Red Devils, qui occupent la 6e place de Premier League, et notamment les deux dernières rencontres à Villarreal et contre les Young Boys de Berne capitales pour la qualification pour les 8es de finales de la Ligue des champions.