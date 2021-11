PSG-Real Madrid, Ligue des champions féminine : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le PSG reçoit le Real Madrid, ce mardi 9 novembre, en phase de poules de Ligue des champions féminine. Voici le programme TV.

Match de gala pour les joueuses de Didier Ollé-Nicolle. Après leurs débuts fracassants en Ligue des champions avec des victoires contre Breidablik (2-0) en Islande et les Ukrainiennes du WFC Zhytlobud-1 Kharkiv (5-0), les féminines du PSG reçoivent le Real Madrid mardi soir lors de la troisième journée de la phase de groupes. L’occasion pour elles de confirmer leur suprématie dans ce groupe B et de faire déjà un grand pas pour la qualification.

Les championnes de France en titre ont bien préparé ce rendez-vous avec une victoire à Dijon (0-3), il y a une semaine. En cas de succès, elles enverraient un message sur la scène européenne, elles qui rêvent d’enfin remporter le titre suprême. Ce match contre les Espagnoles leur permettra aussi de bien préparer le rendez-vous très important de dimanche en D1 Arkema contre Lyon, avec qui Paris partage la tête du championnat.

Bien préparer Lyon

«On savait que le mois de novembre pourrait être une période excitante et très importante mais pour ça il fallait être performant jusqu’ici, avait confié récemment l’entraîneur parisien. On a bien joué jusqu’ici et ça nous donne le droit et l’obligation d’élever notre niveau. Quand on joue Lyon à l’extérieur ou le Real Madrid au Parc des Princes on sait que ce sont des gros matchs.» Il n’y a plus qu’à briller désormais.

A noter que face aux Madrilènes, leurs dauphines au classement, les Parisiennes seront d’ailleurs favorites de cette rencontre qui se disputera d'ailleurs au Parc des Princes pour l'occasion. Et il devrait y avoir du monde pour soutenir les coéquipières de Marie-Antoinette Katoto puisque le club a ouvert la billetterie pour 18.000 personnes maximum (période sanitaire oblige). Le record d’affluence du PSG Féminin dans son enceinte remonte à avril 2017 avec la réception du FC Barcelone (19 192 spectateurs). L’affiche face au Real Madrid devrait se rapprocher de ce record.

Programme TV

PSG-Real Madrid

Ligue des champions féminine

Mardi 9 novembre

21h sur Youtube et DAZN