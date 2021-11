Vidéo : le maillot spécial du Portugal pour ses 100 ans

C’est la dernière ligne droite des qualifications à la Coupe de monde 2022 au Qatar. Et comme beaucoup de nations, le Portugal va tenter de décrocher son billet face à l’Irlande (jeudi) et la Serbie (14 novembre). A cette occasion, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo porteront un maillot spécial pour célébrer les 100 ans de la sélection portugaise.

Les hommes de Fernando Santos vont troquer leur habituel maillot de couleur rouge pour une tunique essentiellement noire. Cette dernière, particulièrement sobre, fera référence au premier match du Portugal disputé contre l’Espagne le 18 décembre 1921. «Le maillot recrée parfaitement le look original où prévaut la couleur noire utilisée lors du premier match», a indiqué la Fédération portugaise dans un communiqué.

Chegou uma camisola histórica: de Portugal ao peito!





500 https://t.co/gtyZwZyOVF pic.twitter.com/iSCJhcNJaX — Portugal (@selecaoportugal) November 8, 2021

Et cette édition spéciale devrait rencontrer un certain succès auprès des fans. Mais les supporters intéressés ne devront pas tarder. Ce maillot, déjà en vente sur la boutique officielle de l’équipe du Portugal, n’est disponible qu’à 500 exemplaires. Les heureux acheteurs ne recevront pas uniquement le maillot. «Cette édition limitée est accompagnée d’un ballon commémoratif et d'un certificat d'authenticité portant le numéro de l'exemplaire dûment identifié, le tout emballé dans un coffret très spécial créé pour le moment», a ajouté la Fédération.

Reste à savoir si cette tunique permettra aux Lusitaniens de décrocher leur billet pour le Mondial 2022. Avant ses deux dernières rencontres, le Portugal occupe la 2e place de son groupe avec un point de retard sur la Serbie, qui n’a de son côté plus qu’à match à jouer. Et ce sera à Lisbonne pour ce qui devrait être une finale entre les deux nations pour la qualification.