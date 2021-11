Equipe de France : Didier Deschamps de retour en club après le Mondial 2022 ?

Didier Deschamps pourrait retourner sur le banc d’un club après la Coupe du monde 2022, a confié le président de la Fédération française de football.

Un nouveau défi ? Alors que son contrat à la tête de l’équipe de France court jusqu’à la fin du prochain mondial, le sélectionneur tricolore pourrait mettre un terme à son aventure. Une hypothèse lancée par le patron de la FFF.

«Le week-end dernier, Didier a dit qu’il pourrait même redevenir entraîneur de club, a confié Noël Le Graët au Parisien. En 2022, cela fera dix ans qu’il est sélectionneur. Il ne va pas faire 50 ans à la Fédération. Sauf si on fait une très bonne Coupe du monde et qu’il me dit: ‘Noël, je veux rester’. A ce moment-là, ce n’est pas moi qui refuserai.»

Après des aventures à la Juventus, Monaco et Marseille, Didier Deschamps avait pris la succession de Laurent Blanc en août 2012. Il a su reconstruire un groupe traumatisé par l’épisode de Knysna avec Raymond Domenech et un Euro 2012 compliqué pour atteindre la finale de l’Euro 2016 avant de triompher à la Coupe du monde 2018 et de remporter la Ligue des nations 2021.