Equipe de France : Les Bleus qualifiés pour la Coupe du monde au Qatar si…

Après la parenthèse enchantée de la Ligue des nations, les Bleus se sont retrouvés avec l’objectif de décrocher leur qualification pour la Coupe du monde au Qatar, où ils tenteront de défendre leur titre conquis en Russie en 2018.

Avant leurs deux derniers matchs, et malgré une campagne mitigée avec trois victoires pour autant de matchs nuls, l’équipe de France occupe la tête de son groupe avec 12 points. Elle devance l’Ukraine (9 points), qui n'a plus qu'une rencontre à jouer, la Finlande (8 points) et la Bosnie-Herzégovine (7 points). Et les hommes de Didier Deschamps ont leur destin entre les mains pour valider leur billet.

Ils n’ont besoin que de deux points, lors de leurs deux ultimes matchs contre le Kazakhstan (samedi) et en Finlande (16 novembre), pour s’assurer la première place de leur poule et entériner leur qualification. Et ils seront certains d'être qualifiés avant même leur déplacement en Finlande en cas de victoire lors de la venue des Kazakhs au Parc des Princes.

Un succès dans l'antre du PSG permettrait aux Tricolores de compter 15 points et ils ne pourront plus être dépassés ni par la Finlande, qui n’aura que 14 points si elle remporte ses deux derniers matchs, ni par la Bosnie, qui pourrait avoir que 13 points au maximum, et ni par l’Ukraine, dont le total ne pourra pas dépasser 12 points, alors que le Kazakhstan, bon dernier avec 3 points, est déjà éliminé.

Un match nul pourrait même suffire aux champions du monde en titre s'il n'y a pas de vainqueur dans l'autre match entre la Finlande et la Bosnie. En revanche, en cas de nul ou de défaite et de victoire des Finlandais ou des Bosniens, tout se jouera trois jours plus tard en Finlande, où les coéquipiers d'Hugo Lloris devront éviter le scénario catastrophe. Comme en 1993 lorsque l'équipe de France n'avait besoin que deux points pour se qualifier pour la Coupe du monde 1994 et avait concédé deux défaites, contre l'Israël et la Bulgarie, synonyme d'élimination…

L'équipe de france qualifiée si…

- L'équipe de France sera qualifiée pour la Coupe du monde 2022 au Qatar si elle bat le Kazakhstan au Parc des Princes, peu importe le résultat de l'autre match entre la Bosnie-Herzégovine et la Finlande.

- L'équipe de France décrochera son billet si elle fait match nul contre les Kazakhs et qu'il n'y a pas de vainqueur entre la Bosnie-Herzégovine et la Finlande un peu plus tôt dans l'après-midi.

- En cas de nul ou de défaite face au Kazakhstan et de victoire des Finlandais ou des Bosniens, tout se jouera trois jours plus tard en Finlande pour l'équipe de France, qui sera assurée d'aller au Qatar en cas de victoire.