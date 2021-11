Equipe de France : les Bleus vont-ils quitter le stade de France ?

L’équipe de France pourrait quitter le Stade de France, selon les propos du président de la Fédération française de football ce mercredi dans une interview au Parisien.

«Nous sommes en contrat jusqu'en 2024, mais c'est un contrat que je ne renouvellerai jamais de ma vie», a ainsi lâché Noël Le Graët au quotidien. Le patron de la FFF juge en effet très défavorable le contrat avec l’enceinte dionysienne pour les finances de l'institution.

«Maintenant, on verra après 2024 et les JO si le stade connaît des modifications, ou si l'Etat s'en occupe davantage, a-t-il ensuite expliqué. [...] On a signé ce contrat parce qu'il fallait un stade pour la Coupe du monde 1998, mais cela suffit. On a assez payé. Nous ne renouvellerons ce contrat qu'à des conditions économiques acceptables pour la FFF.»

Pour rappel, Noël Le Graët, réélu en mars dernier à la tête de la Fédération française, verra son mandat (sûrement le dernier) se terminer en… 2024.