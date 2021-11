PSG : L’important salaire de Sergio Ramos, qui n’a toujours pas joué

Il est l’un des joueurs les mieux payés du vestiaire du PSG. Arrivé libre cet été en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos, qui s’est engagé pour deux saisons avec le club de la capitale, percevrait à un salaire net de six millions d’euros par an, selon L'Equipe.

En fin de contrat à Madrid, où il a passé 16 saisons, le défenseur espagnol était à la recherche d’un dernier challenge. Et s’il a reçu plusieurs propositions venues notamment d’Angleterre, il a privilégié l’offre parisienne. Il a été séduit par le projet du vice-champion, qui a su se montrer convaincant tant par la durée du contrat proposé que par les émoluments.

Sergio Ramos souhaitait en effet un contrat d’au moins deux ans, ce que le Real Madrid n’était pas disposé à lui offrir, et s’est vu offrir un salaire conséquent avec ces six millions d’euros nets annuels. Avec cette somme, il figure parmi les joueurs parisiens les mieux rémunérés, alors qu’il n’a toujours pas joué le moindre match avec son nouveau club.

Sergio Ramos traîne depuis bientôt un an de multiples blessures à répétition qui lui ont gâché sa dernière saison avec les Merengue, ne jouant qu’une vingtaine de rencontres. Et ses problèmes ne se sont pas arrangés dans la capitale, où il a accumulé les pépins physiques qui l’ont empêché de faire ses débuts et même de s’entraîner régulièrement avec le groupe.

Son cas a d'ailleurs fait débat et créé un certain malaise au sein du club, dont le choix de faire signer l’international espagnol a été sérieusement pointé du doigt. Une résiliation de contrat aurait même été évoquée. Mais quatre mois après sa signature, l’ancien sévillan semble enfin entrevoir le bout du tunnel.

Après des semaines d’incertitudes et de scepticisme à son égard, il a repris l’entraînement, ce mardi, avec les Parisiens non retenus en sélection. Et si tout se passe bien, il pourrait faire ses premiers pas sous le maillot parisien d'ici à la fin du mois et pourquoi pas lors de la venue de Nantes le 20 novembre prochain pour la 14e journée de Ligue 1. A condition qu’une nouvelle rechute ne vienne pas encore tout remettre en cause.