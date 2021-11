Transat Jacques-Vabre : Thomas Coville a percuté un ofni

La fin du rêve de victoire pour Thomas Coville ? Le skipper accompagné par Thomas Rouxel (Sodebo Ultim 3) dans la Transat Jacques-Vabre a percuté un objet flottant non identifié (ofni). Un accident qui a engendré des dommages sur son maxi-trimaran.

Si les deux marins sont sains et saufs, le foil tribord de l'embarcation est cassé. Le bateau en possède deux, de manière à s'élever au-dessus de l'eau et gagner en vitesse.

Il avait jusque-là été efficace, puisque l'équipage pointait à la deuxième position de leur catégorie avant l'incident.

Tout n'est pas fini pour autant pour Sodebo Ultim 3. En effet, les escales techniques pour réparer des pièces sont autorisées dans la Transat Jacques-Vabre. Les deux marins pourront donc s'arrêter dans un port en espérant ne pas perdre trop de temps sur la tête de la course.

Deux abandons pour le moment

À l'heure actuelle, Franck Cammas et Charles Cadrelier (Maxi Edmond de Rothschild) mènent la course dans cette catégorie, devait Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier (Banque Populaire XI). Sodebo Ultim 3 est déjà à la traîne, classée 5e sur 5 chez les Ultimes.

Si les prochaines heures permettront d'en savoir plus sur l'abandon ou non des deux marins, la flotte de la Transat Jacques-Vabre a été relativement épargnée. Pour le moment, seuls deux Imoca (bateaux destinés au Vendée Globe) ont démâté et arrêté, à savoir Bureau Vallée 3 mené par Louis Burton et Davy Beaudart ainsi que 11th Hour Racing Team - Alaka'i de Justine Mettraux et Simon Fisher.