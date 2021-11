France-Kazakhstan, éliminatoires Coupe du monde 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France affronte le Kazakhstan, ce samedi 13 novembre, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Voici le programme TV.

Un mois après avoir décroché la Ligue des nations, les hommes de Didier Deschamps ont deux matchs pour composter leur billet pour le Qatar. Avec trois victoires pour autant de matchs nuls, l’équipe de France occupe la tête de son groupe avec 12 points. Elle devance l’Ukraine (9 points), qui n'a plus qu'une rencontre à jouer, la Finlande (8 points) et la Bosnie-Herzégovine (7 points).

Et à deux journées de la fin des éliminatoires, les champions du monde n’ont besoin que de deux points. En cas de victoire contre les Kazakhs au Parc des Princes, ils pourront donc être qualifiés avant leur déplacement en Finlande.

Un nul pourrait même suffire si, dans l'autre match, il n'y a pas de vainqueur entre la Finlande et la Bosnie.

En revanche, en cas de nul ou de défaite et de victoire entre les Finlandais et les Bosniens, tout se jouera trois jours plus tard en Finlande, où les Tricolores devront éviter le scénario catastrophe comme en 1993…

Programme TV

France-Kazakhstan

Eliminatoires Mondial 2022

Samedi 13 novembre

20h45 sur M6